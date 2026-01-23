ब्रश करने के बाद भी आती है मुंह से बदबू, इस चीज से करें कुल्ला, मिलेगा छुटकारा!

मुंह की बदबू आने से इंसान का इंप्रेशन फीका हो जाता है. दिन में दो बार ब्रश करने के बाद भी अक्सर मुंह की बदबू से परेशान रहते हैं. माउथवॉश का इस्तेमाल करने के बाद भी मुंह की बदबू दूर होने का नाम नहीं लेता है. ऐसे में आप इन टिप्स को अपना सकते हैं. इन टिप्स को फॉलो करने से आपके मुंह की बदबू दूर हो सकती है.

ब्रश के बाद मुंह से बदबू क्यों आती है

मुंह से बदबू आने का सबसे बड़ा कारण बैक्टीरिया हैं जो कि खाने पीने के कणों से पनप जाते हैं. जीभ पर जमी कोटिंग या फिर दांतों पर जमे कण सही से साफ नहीं होते हैं तो चेहरे से बदबू आती है. ब्रश करने के बाद भी ये बदबू नहीं जाती है.

कैसे दूर होगी बदबू

मुंह की गंदी बदबू दूर करने के लिए आप इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए 2 कप गर्म पानी लें. इसमें एक चम्मच बेकिंग सोड़ा, आधा नींबू और एक चम्मच सफेद नमक मिला दें. इसके बाद इस घोल से कुल्ला करें. रोजाना 2 बार इस पेस्ट से कुल्ला करें कुछ दिनों आपके मुंह की बदबू दूर हो जाएगी.

सौंफ

इस पेस्ट के अलावा आप सौंफ का भी सेवन सकते हैं. सौंफ में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि मुंह से आने वाली बदबू को दूर कर सकते हैं. सौंफ चबाने से मुंह की बदबू तुरंत दूर हो जाती है. बदबू की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप सौंफ खा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.