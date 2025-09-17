खाना खाने के बाद मुंह से आती है प्याज-लहसुन की बदबू, छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 कमाल के तरीके!
Advertisement
trendingNow12925182
Hindi Newsलाइफस्टाइल

खाना खाने के बाद मुंह से आती है प्याज-लहसुन की बदबू, छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 कमाल के तरीके!

Bad Breath Remedies:  अगर खाना खाने के बाद मुंह से बदबू आने की समस्या से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं छुटकारा पाने के आसान से तरीके.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खाना खाने के बाद मुंह से आती है प्याज-लहसुन की बदबू, छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 कमाल के तरीके!

Bad Breath Remedies:  बिना प्याज-लहसुन के खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. कई बार अधिकतर लोग मुंह से बदबू आने की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. काफी कुछ करने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. मुंह से आने वाली गंदी बदबू आपके कॉन्फिडेंस को लोगों के सामने कम कर सकती है. ऑफिस हो या दोस्तों के साथ में इन सभी चीजों की स्मेल आपको असहज बना सकती है. अगर आप इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से आप कैसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से छुटकारा! 
 

1. इलायची  

Add Zee News as a Preferred Source

मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से छुटकारा पाने के लिए आप इलायची को चबा सकते हैं. आपकी ओरल हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है. इलायची चबाने से बदबू वाले बैक्टीरिया को दूर किया जा सकता है.
 

2. गुनगुना पानी

अगर आप मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना सुबह गुनगुने पानी का सेवन आपको करना चाहिए इसको करने से आप काफी सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं.
 

3. सौंफ 

सौंफ को चबाने से भी आप मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. शरीर की समस्या को दूर करने के लिए भी आप इसको चबा सकते हैं.
 

4. नींबू 

नींबू आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. नींबू को गुनगुना पानी में मिलाकर पीने से प्याज और लहसुन की बदबू दूर करके आपको काफी ज्यादा तरोताजा रखता है.

 

इसे भी पढ़ें:  दिवाली से पहले सफाई की हो रही टेंशन? वर्किंग लोगों के लिए ये हैं जबरदस्त Tips

 

5. जीभ की सफाई 

आपको खाना खाने के बाद ही रोजाना जीभ की सफाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए. जीभ की साफ-सफाई करने से मुंह से आने वाली प्याज और लहसुन की बदबू से आपको छुटकारा मिल सकता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

bad breath remediesbad breath remedies in hindi

Trending news

PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश को क्या मिलने वाली है सौगात, बीजेपी का क्या है आज का प्लान
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश को क्या मिलने वाली है सौगात, बीजेपी का क्या है आज का प्लान
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
Lord Vishnu
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
;