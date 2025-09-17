खाना खाने के बाद मुंह से आती है प्याज-लहसुन की बदबू, छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 कमाल के तरीके!

Bad Breath Remedies: बिना प्याज-लहसुन के खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. कई बार अधिकतर लोग मुंह से बदबू आने की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. काफी कुछ करने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. मुंह से आने वाली गंदी बदबू आपके कॉन्फिडेंस को लोगों के सामने कम कर सकती है. ऑफिस हो या दोस्तों के साथ में इन सभी चीजों की स्मेल आपको असहज बना सकती है. अगर आप इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से आप कैसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से छुटकारा!



1. इलायची

मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से छुटकारा पाने के लिए आप इलायची को चबा सकते हैं. आपकी ओरल हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है. इलायची चबाने से बदबू वाले बैक्टीरिया को दूर किया जा सकता है.



2. गुनगुना पानी

अगर आप मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना सुबह गुनगुने पानी का सेवन आपको करना चाहिए इसको करने से आप काफी सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं.



3. सौंफ

सौंफ को चबाने से भी आप मुंह से आने वाली प्याज-लहसुन की बदबू से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. शरीर की समस्या को दूर करने के लिए भी आप इसको चबा सकते हैं.



4. नींबू

नींबू आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. नींबू को गुनगुना पानी में मिलाकर पीने से प्याज और लहसुन की बदबू दूर करके आपको काफी ज्यादा तरोताजा रखता है.

5. जीभ की सफाई

आपको खाना खाने के बाद ही रोजाना जीभ की सफाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए. जीभ की साफ-सफाई करने से मुंह से आने वाली प्याज और लहसुन की बदबू से आपको छुटकारा मिल सकता है.