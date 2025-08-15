इसके मुंह से बदबू आती है... सांसों की गंध कर रही शर्मिंदा, राहत की सांस लेने के लिए आजमाएं ये 4 नेचुरल उपाय

मुंह से दुर्गंध आने का सबसे कॉमन कारण मुंह में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं. यह दांतों में फंसे खाने के टुकड़ों से पोषण लेते हैं, और अधिक मात्रा में बढ़कर गंध पैदा करने वाले सल्फर युक्त पदार्थ छोड़ते हैं. यदि आप नियमित रूप से दिन में दो बार ब्रश और फ्लॉसिंग नहीं करते, तो बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं और दांतों पर एक पतली परत यानी प्लाक भी कुछ दिनों में नजर आ सकती है. यह प्लाक भी गंध पैदा करती है.

हालांकि खाने की सभी चीजें दांतों में फंसती हैं, लेकिन प्याज और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थ विशेष रूप से बदबू का कारण बनते हैं. इनके पाचन से सल्फर युक्त पदार्थ खून में जाकर फेफड़ों तक पहुंचते हैं और सांस की बदबू पैदा करते हैं. 90% से अधिक बदबू के मामले मुंह से ही शुरू होते हैं. ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना जरूरी माना जाता है. इसके लिए आप ब्रश करने के अलावा क्या कर सकते हैं, चलिए यहां समझते हैं.

इसे भी पढ़ें- Natural Mouth Freshener: मुंह की दुर्गंध से परेशान? सांसों की फ्रेशनेस के लिए खाएं ये 5 हरे फूड्स

मुंह की बदबू के लिए घरेलू उपाय

अजमोद की पत्तियां चबाएं

अजमोद सांसों की दुर्गंध के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय माना जाता है. इसकी ताजा खुशबू और इसमें मौजूद क्लोरोफिल दुर्गंध को दूर करने का काम करते हैं. सांसों की दुर्गंध के लिए अजमोद का उपयोग करने के लिए, इसकी ताजी पत्तियों को हर बार खाने के बाद चबाएं. इसका सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं.

विनेगर से करें माउथवॉश

सिरके में एसिटिक एसिड नामक एक नेचुरल एसिड होता है. बैक्टीरिया अम्लीय वातावरण में पनपना पसंद नहीं करते, इसलिए सिरके से बना माउथवॉश बैक्टीरिया की वृद्धि को कम कर सकता है. इसके लिए एक कप पानी में 2 बड़े चम्मच सफेद या सेब का सिरका मिलाएं. इसे थूकने से पहले कम से कम 30 सेकंड तक गरारे करें.

यूज करें बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, मुंह में बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से मार सकता है. शोध से पता चलता है कि बेकिंग सोडा की उच्च सांद्रता वाले टूथपेस्ट सांसों की दुर्गंध को प्रभावी ढंग से कम करते हैं. बेकिंग सोडा माउथवॉश बनाने के लिए, 1 कप गर्म पानी में 2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. माउथवॉश को थूकने से पहले कम से कम 30 सेकंड तक अपने मुंह में घुमाएं.

ये तरीका भी जबरदस्त

संतरा न केवल एक सेहतमंद फल है, बल्कि ये दांतों को साफ रखने और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है. कई लोगों की सांसों से दुर्गंध आती है क्योंकि उनके मुंह में दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को फ्लश करने के लिए पर्याप्त लार नहीं बन पाता है. शोध बताते हैं कि विटामिन सी लार के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे दुर्गंध को दूर करने में मदद मिल सकती है. ऐसे में खाली संतरे का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- ऑरेंज के छिलके से हट जाएगी दांतों पर जमी पीली परत, जानें इस्तेमाल का तरीका

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.