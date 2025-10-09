Advertisement
trendingNow12953840
Hindi Newsलाइफस्टाइल

शरीर से लगातार आ रही है गंदी बदबू? इन 5 कमाल के टिप्स से हमेशा रहेंगे फ्रेश

Body Odor Removal Remedies:  पसीना हर इंसान को आता है और इस समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं. अगर आप भी इससे परेशान है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरीर से लगातार आ रही है गंदी बदबू? इन 5 कमाल के टिप्स से हमेशा रहेंगे फ्रेश

Body Odor Removal Remedies:  पसीना हर किसी को आता है और कई लोगों के शरीर में से काफी गंदी बदबू आती है, नहाने के कुछ ही देर बाद शरीर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं, यही नहीं लोगों को कई बार शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है. डियोड्रेंट और परफ्यूम का इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं. पसीना त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को बनाता है, जिससे गंदी बदबू आती है. 
 

शरीर की गंदी बदबू से कैसे छुटकारा पाएं? 
 

1. फिटकरी 

Add Zee News as a Preferred Source

पसीने की बदबू को दूर करने के लिए आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिटकरी का एक टुकड़ा आपको लेना है और इसको पानी में भिगोना है और फिर इसी पानी से आपको नहाना है, बदबू को दूर करने के लिए ये मददगार साबित होता है.
 

2. रोजाना नहाएं 

अगर आप पसीने की बदबू को दूर करना चाहते है, तो आपको रोजाना नहाना चाहिए, ऐसा करने से बदबू आने की समस्या को दूर किया जा सकता है. आप इसको कर सकते हैं.
 

3. सूती कपड़े

अगर आप पसीना आने की समस्या से परेशान हैं, तो आप सूती कपड़े को पहन सकते हैं, इससे पसीने की गंदी बदबू को हटाया जा सकता है.
 

4. बेकिंग सोडा 

अगर आप पसीना आने की समस्या से परेशान है और बदबू भी शरीर में काफी ज्यादा आती है, तो आप बेकिंग सोडा के पानी से नहाकर भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.
 

5. नींबू का रस

आप शरीर से आने वाली बदबू से अगर परेशान हो गए हैं, तो आप नींबू का रस भी लगा सकते हैं, इससे काफी सारी समस्या से छुटकारा भी मिलेगा.
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 
 

 

इसे भी पढ़ें: लिप पिगमेंटेशन को हटाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 स्क्रब, होंठ बनेंगे पिंक और सॉफ्ट

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

body odor removal tipsbody odor removal remedies

Trending news

हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
Cough Syrup
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
BR Gavai
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
BJP
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
Weather
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
village
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
Jammu Kashmir
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
DNA
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..