शरीर से लगातार आ रही है गंदी बदबू? इन 5 कमाल के टिप्स से हमेशा रहेंगे फ्रेश

Body Odor Removal Remedies: पसीना हर किसी को आता है और कई लोगों के शरीर में से काफी गंदी बदबू आती है, नहाने के कुछ ही देर बाद शरीर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं, यही नहीं लोगों को कई बार शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है. डियोड्रेंट और परफ्यूम का इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं. पसीना त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को बनाता है, जिससे गंदी बदबू आती है.



शरीर की गंदी बदबू से कैसे छुटकारा पाएं?



1. फिटकरी

पसीने की बदबू को दूर करने के लिए आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिटकरी का एक टुकड़ा आपको लेना है और इसको पानी में भिगोना है और फिर इसी पानी से आपको नहाना है, बदबू को दूर करने के लिए ये मददगार साबित होता है.



2. रोजाना नहाएं

अगर आप पसीने की बदबू को दूर करना चाहते है, तो आपको रोजाना नहाना चाहिए, ऐसा करने से बदबू आने की समस्या को दूर किया जा सकता है. आप इसको कर सकते हैं.



3. सूती कपड़े

अगर आप पसीना आने की समस्या से परेशान हैं, तो आप सूती कपड़े को पहन सकते हैं, इससे पसीने की गंदी बदबू को हटाया जा सकता है.



4. बेकिंग सोडा

अगर आप पसीना आने की समस्या से परेशान है और बदबू भी शरीर में काफी ज्यादा आती है, तो आप बेकिंग सोडा के पानी से नहाकर भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.



5. नींबू का रस

आप शरीर से आने वाली बदबू से अगर परेशान हो गए हैं, तो आप नींबू का रस भी लगा सकते हैं, इससे काफी सारी समस्या से छुटकारा भी मिलेगा.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.



