Advertisement
trendingNow13002908
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बिस्तर और सोफों में छिपे खटमलों ने जीना कर दिया है मुश्किल? इन 4 कमाल के देसी उपाय को अपनाकर मिनटों में हो जाएंगे नौ दो ग्यारह

How To Get Rid Of Bugs At Home: खटमल का आतंक अगर आपके गर पर भी बढ़ने लगा है, तो आइए आपको बताते हैं आप इससे कैसे छुटकारा पा सकती हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिस्तर और सोफों में छिपे खटमलों ने जीना कर दिया है मुश्किल? इन 4 कमाल के देसी उपाय को अपनाकर मिनटों में हो जाएंगे नौ दो ग्यारह

How To Get Rid Of Bugs At Home: अधिकतर लोगों के घरों में बिस्तरों और फर्नीचर में खटमलों का आंतक रहता ही है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं. रात में बिस्तर और गद्दों में छिपकर ये इंसानों का खून पीने लगते हैं, जिसे  खुजली, लाल चकत्ते और बेचैनी नींद ना पूरी होना जैसी समस्या देने को मिलती है. इससे छुटकारा पाने के लिए अधिकतर लोग काफी कुछ करते हैं लेकिन छुटकारा नहीं पा पाते हैं. आज आपको कुछ ऐसे देसी उपायों के बारे में बताते हैं, जिसे अपनाकर आप इससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. आपको भी झट से ये उपाय अपना लेने चाहिए.
 

खटमल से कैसे पाएं छुटकारा? 
 

1. बेकिंग सोडा

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप भी घर पर बिस्तर और गद्दों में छिपे खटमलों से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप बेकिंग सोडाका इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको पानी में बेकिंग सोडा को मिलाकर इसका घोल बना देना है और फिर इसको कोनों-कोनों में छिड़क देना है.
 

2. नीम की पत्तियां

नीम कई चीजों में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको बता दें नीम की पत्तियां खटमल का काम तमाम कर सकती है. आपको इसकी पत्तियों को कोनों-कोनों में रख देना चाहिए, जिसकी गंध उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है.
 

3. पुदीना

अगर आप खटमट को अपने घर से भगाना चाहते हैं, तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. पुदीने की पत्तियों की गंध खटमटों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है.
 

4. पिपरमेंट का तेल

पिपरमेंट का तेल खटमटों से छुटकारा पाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. पिपरमेंट का तेल आपको पानी में मिलाना है और फिर इसको स्प्रे कर देना है.
 

5. लौंग का तेल

लौंग का तेल खटमलों से छुटकारा पाने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. अगर आप भी इनसे परेशान हैं, तो आपको इनको जरूर अपना लेना चाहिए.

 

इसे भी पढ़ें:  कमरा गर्म करने के लिए नहीं पड़ेगी हीटर की जरूरत बस अपना लें ये 4 कमाल ट्रिक्स

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

How to get rid of bugshow to get rid of bugs at home

Trending news

नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
by election results
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान