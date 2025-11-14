बिस्तर और सोफों में छिपे खटमलों ने जीना कर दिया है मुश्किल? इन 4 कमाल के देसी उपाय को अपनाकर मिनटों में हो जाएंगे नौ दो ग्यारह

How To Get Rid Of Bugs At Home: अधिकतर लोगों के घरों में बिस्तरों और फर्नीचर में खटमलों का आंतक रहता ही है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं. रात में बिस्तर और गद्दों में छिपकर ये इंसानों का खून पीने लगते हैं, जिसे खुजली, लाल चकत्ते और बेचैनी नींद ना पूरी होना जैसी समस्या देने को मिलती है. इससे छुटकारा पाने के लिए अधिकतर लोग काफी कुछ करते हैं लेकिन छुटकारा नहीं पा पाते हैं. आज आपको कुछ ऐसे देसी उपायों के बारे में बताते हैं, जिसे अपनाकर आप इससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. आपको भी झट से ये उपाय अपना लेने चाहिए.



खटमल से कैसे पाएं छुटकारा?



1. बेकिंग सोडा

अगर आप भी घर पर बिस्तर और गद्दों में छिपे खटमलों से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप बेकिंग सोडाका इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको पानी में बेकिंग सोडा को मिलाकर इसका घोल बना देना है और फिर इसको कोनों-कोनों में छिड़क देना है.



2. नीम की पत्तियां

नीम कई चीजों में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको बता दें नीम की पत्तियां खटमल का काम तमाम कर सकती है. आपको इसकी पत्तियों को कोनों-कोनों में रख देना चाहिए, जिसकी गंध उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है.



3. पुदीना

अगर आप खटमट को अपने घर से भगाना चाहते हैं, तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. पुदीने की पत्तियों की गंध खटमटों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है.



4. पिपरमेंट का तेल

पिपरमेंट का तेल खटमटों से छुटकारा पाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. पिपरमेंट का तेल आपको पानी में मिलाना है और फिर इसको स्प्रे कर देना है.



5. लौंग का तेल

लौंग का तेल खटमलों से छुटकारा पाने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. अगर आप भी इनसे परेशान हैं, तो आपको इनको जरूर अपना लेना चाहिए.

