मिर्च काटने के बाद हाथों में हो रही है भयंकर जलन? इन 5 घरेलू उपाय को अपनाकर मिल सकता है आराम

Burning Green Chilli: खाने को चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए हरी मिर्च को लोग खूब खाना पसंद करते हैं. हरी मिर्च में 'कैप्साइसिन' कंपाउंड होता है, जो तीखापन को बढ़ाता है. मिर्च खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए जबरदस्त मानी जाती है आपको लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए. कई लोगों की शिकायत होती है कि मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन होने लगती है, जिससे हमेशा परेशान रहते हैं आज आपको बताते हैं इस समस्या से आप कैसे छुटकारा आसानी से पा सकते हैं.



मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन से कैसे छुटकारा पाएं?



1. ठंडा पानी

अगर मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन से आप भी परेशान हो जाते हैं तो आप ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसको हाथों में लगा सकते हैं. हाथ में होने वाली जलन को कम करने में ये आपकी काफी मदद कर सकता है.



2. घी

मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन को दूर करने के लिए आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मिर्च को काटने से पहले हाथ में घी आपको लगाना चाहिए ऐसा करने से आप समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.



3. एलोवेरा जेल

अगर आप मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप एलोवेरा जेल को पूरे हाथों में लगा सकते हैं. इससे भी आपको आराम मिल सकता है.



4. शहद

शहद को पूरे हाथों में लगा लें इसको लगाने से आप मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन से काफी आराम पा सकते हैं. ये नुस्खा बेहद ही सरल है.



5. नींबू

जब भी आप मिर्च को काटते हैं, तो उसके बाद आपको नींबू को अपने हाथों में लगाना चाहिए. ऐसा करने से आप तुरंत ही छुटकारा पा सकते हैं.