घर के कोने-कोने में बढ़ रहा है कॉकरोच का झुंड? इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर हो जाएंगे नौ दो ग्यारह!
Cockroaches Home Remedies:  अगर आपके घर पर कॉकरोच काफी ज्यादा हो गए हैं, तो आज आपको कुछ घरेलू उपाय बताते हैं, जिसे अपनाकर आप चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:59 PM IST
Cockroaches Home Remedies:  कई लोगों के घर पर और किचन के आसपास कॉकरोच घूमते रहते हैं काफी कुछ करने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. किचन और घर की जगह पर काफी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं. कॉकरोच का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है. खाने-पीने की चीजों में कॉकरोच के घूमने का डर हमेशा लगा रहता है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं इससे निपटने के घरेलू उपाय, जिसे अपनाकर आप सारे के सारे कॉकरोच के झुंड को नौ दो ग्यारह कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

कॉकरोच से कैसे पाएं छुटकारा?
 

1. बेकिंग सोडा 

कॉकरोच को घर से भगाने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेकिंग सोडा में चीनी मिलाकर आपको इसका एक घोल तैयार कर लेना है और फिर इसके बाद कॉकरोच वाली जगहों पर डाल देना है. 
 

2. विनेगर

सारे कॉकरोच को घर और किचन से बाहर निकालने के लिए आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपकी काफी मदद कर सकता है. गर्म पानी में विनेगर को डालकर घोल बना लें और फिर इसको कॉकरोच वाली जगह पर छिड़क दें.
 

3. नींबू और सोडा 

नींबू और सोडा कॉकरोच को भगाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इन दोनों को एकसाथ मिक्स करके एक पानी जैसा घोल बना देना है और फिर इसका छिड़काव कॉकरोच की जगह पर छिड़क देना है. ये कमाल का घरेलू उपाय आपके बड़े ही काम का हो सकता है. 

 

इसे भी पढ़ें: दूध उबालते समय नहीं होना पड़ेगा खड़ा, बस अपना लें ये हैक्स; नहीं गिरेगा दूध
 

4. पिपरमेंट ऑयल

पिपरमेंट ऑयल भी कॉकरोच को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. इसकी कुछ बूंदों को पानी में छिड़क दें और फिर इसका छिड़काव सारी जगह पर कर दें. अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएंगी. 

;