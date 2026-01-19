Advertisement
trendingNow13079314
Hindi Newsलाइफस्टाइलघर के अंदर कोनों-कोनों में मचा है कॉकरोच का आतंक, इन 3 अनोखे कमाल के टिप्स अपनाकर मिलेगा छुटकारा

घर के अंदर कोनों-कोनों में मचा है कॉकरोच का आतंक, इन 3 अनोखे कमाल के टिप्स अपनाकर मिलेगा छुटकारा

Cockroaches Home Remedies: आजकल कॉकरोच का आतंक अधिकतर घरों में काफी ज्यादा रहता है, जिससे लोग हमेशा परेशान रहते हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप छुटाकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर के अंदर कोनों-कोनों में मचा है कॉकरोच का आतंक, इन 3 अनोखे कमाल के टिप्स अपनाकर मिलेगा छुटकारा

Cockroaches Home Remedies:  कॉकरोच अधिकतर घरों में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो काफी ज्यादा गंदगी में फैलाते हैं. कॉकरोच घरों में ऐसी जगहों पर छिप जाते हैं, जहां पर इनको निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. कीड़े-मकोड़ों का आतंक घरों में बढ़ने से लोगों की चिंता भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. गंदगी फैलाने के साथ-साथ वो कई सारी बीमारियों का भी कारण बनती हैं. अगर आप भी कॉकरोच के आतंक से काफी ज्यादा परेशान हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आइए आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जो कॉकरोच को खत्म करके घर से बाहर निकाल देगी. आप भी कर लें नोट.
 

कॉकरोच के आतंक से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. सफेद सिरका

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप कॉकरोच के आतंक से परेशान हैं और घर के कोनों-कोनों में हो जाते हैं, जो गंदगी का कारण बनते हैं. अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप सफेद सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिरके की स्मेल से कॉकरोच को पसंद नहीं है आप इसका जगह-जगह छिड़काव कर सकते हैं. ये उपाय आपके बड़े ही काम आ सकता है.
 

2. तेज पत्ता 

अगर आप कॉकरोच से छुटकारा पाना चाहते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे इससे छुटाकारा पा सकते हैं, तो आपको तेज पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए. तेज पत्ता को आपको जगह-जगह पर कोनों में रख देना है. 
 

3. नीम का तेल 

नीम का तेल आप कोनों-कोनों में छिड़ककर कॉकरोच से छुटकारा आसानी से पा सकते हैं. एक स्प्रे बोतल आपको लेनी है और फिर इसमें पानी के साथ नीम का तेल मिला देना है और फिर स्प्रे जगह-जगह पर करनी है. ये उपाय आपके बड़े ही काम आने वाला है. 
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Cockroaches home remediesnatural cockroach killer at home

Trending news

कौन हैं पार्वती गिरी? पीएम मोदी ने सुनाए उनके किस्से; कहलाती हैं ओडिशा की...
parvati giri
कौन हैं पार्वती गिरी? पीएम मोदी ने सुनाए उनके किस्से; कहलाती हैं ओडिशा की...
BNP या NCP किसको मिलेगी सत्ता? चुनाव से पहले बांग्लादेश में छिड़ी जुबानी जंग
Bangladesh Election
BNP या NCP किसको मिलेगी सत्ता? चुनाव से पहले बांग्लादेश में छिड़ी जुबानी जंग
शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?
BMC Chunav 2026
शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?
कोकबोरोक दिवस का नाम सुना है? इतिहास के आईने में छिपी है रोचक दास्‍तान
Kokborok Day
कोकबोरोक दिवस का नाम सुना है? इतिहास के आईने में छिपी है रोचक दास्‍तान
60 साल पहले आज ही के दिन जब बदल गई सियासी इबारत...इंदिरा के उदय की छिपी है कहानी
indira gandhi
60 साल पहले आज ही के दिन जब बदल गई सियासी इबारत...इंदिरा के उदय की छिपी है कहानी
7.65 रुपए की चोरी का केस, 50 साल से चल रहा था मुकदमा; अब कोर्ट ने लिया ये फैसला
mumbai
7.65 रुपए की चोरी का केस, 50 साल से चल रहा था मुकदमा; अब कोर्ट ने लिया ये फैसला
कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
Cambodia Job Scam
कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है
BMC Chunav 2026
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है
राजघाट पर UAE के शाही खानदान की 3 नस्लों ने पौधे लगाकर क्या संदेश दिया?
UAE
राजघाट पर UAE के शाही खानदान की 3 नस्लों ने पौधे लगाकर क्या संदेश दिया?
मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी
Manipurgang rape survivor death
मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी