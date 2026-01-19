घर के अंदर कोनों-कोनों में मचा है कॉकरोच का आतंक, इन 3 अनोखे कमाल के टिप्स अपनाकर मिलेगा छुटकारा

Cockroaches Home Remedies: कॉकरोच अधिकतर घरों में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो काफी ज्यादा गंदगी में फैलाते हैं. कॉकरोच घरों में ऐसी जगहों पर छिप जाते हैं, जहां पर इनको निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. कीड़े-मकोड़ों का आतंक घरों में बढ़ने से लोगों की चिंता भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. गंदगी फैलाने के साथ-साथ वो कई सारी बीमारियों का भी कारण बनती हैं. अगर आप भी कॉकरोच के आतंक से काफी ज्यादा परेशान हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आइए आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जो कॉकरोच को खत्म करके घर से बाहर निकाल देगी. आप भी कर लें नोट.



कॉकरोच के आतंक से कैसे छुटकारा पाएं?



1. सफेद सिरका

अगर आप कॉकरोच के आतंक से परेशान हैं और घर के कोनों-कोनों में हो जाते हैं, जो गंदगी का कारण बनते हैं. अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप सफेद सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिरके की स्मेल से कॉकरोच को पसंद नहीं है आप इसका जगह-जगह छिड़काव कर सकते हैं. ये उपाय आपके बड़े ही काम आ सकता है.



2. तेज पत्ता

अगर आप कॉकरोच से छुटकारा पाना चाहते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे इससे छुटाकारा पा सकते हैं, तो आपको तेज पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए. तेज पत्ता को आपको जगह-जगह पर कोनों में रख देना है.



3. नीम का तेल

नीम का तेल आप कोनों-कोनों में छिड़ककर कॉकरोच से छुटकारा आसानी से पा सकते हैं. एक स्प्रे बोतल आपको लेनी है और फिर इसमें पानी के साथ नीम का तेल मिला देना है और फिर स्प्रे जगह-जगह पर करनी है. ये उपाय आपके बड़े ही काम आने वाला है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.