सर्दियां आते ही फटने लगते हैं हाथ? इन 5 घरेलू चीजों को लगाकर ड्राइनेस की हो जाएगी छुट्टी!

Cracked Hands Home Remedy:  सर्दियां आते ही कई तरह-तरह की समस्या देखने को मिलती है. हाथों का रूखापन काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, आज आपको बताते हैं कैसे आप ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं.

Oct 12, 2025, 01:14 PM IST
सर्दियां आते ही फटने लगते हैं हाथ? इन 5 घरेलू चीजों को लगाकर ड्राइनेस की हो जाएगी छुट्टी!

Cracked Hands Home Remedy:  सर्दियां आते ही हाथ-पैरों में समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. रूखेपन के कारण हाथ सफेद नजर आते हैं और यही नहीं कटी-फटी दिखने के साथ-साथ खुजली की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. लोग कई तरह की चीजों को अपनाकर लगाते हैं लेकिन कुछ खास असर नहीं होता है आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप सर्दियां आते ही फटे हाथों से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, आप भी इन चीजों को अपनाकर दिक्कतों को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं.
 

हाथों के फटने से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. दूध 

अगर आप सर्दियों में फटे हाथों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप दूध को हाथों में लगा सकते हैं. हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ-साथ और भी कई समस्या से छुटकारा मिल सकता है.
 

2. दही और शहद 

आप सर्दियों में अगर हाथों की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं और फटने से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप दही और शहद को मिलाकर लगा सकते हैं. हाथों की त्वचा को नमी देने में ये मददगार साबित होता है.
 

3. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपके बालों के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. एलोवेरा के हाइड्रेटिंग और एंटीसेप्टिक गुण फायदेमंद साबित होते हैं.
 

4. नारियल का तेल

ठंड के मौसम में हाथों को फटने से रोकने के लिए आपको नारियल का तेल अपने हाथों में लगाना चाहिए. अपने हाथ को मुलायम और सुंदर बनाने के लिए आपको रोजाना इससे अपने हाथों की मसाज करनी चाहिए.
 

5. गुलाब जल में ग्लिसरीन 

गुलाब जल में ग्लिसरीन को मिक्स करके भी आप इसको अपने हाथों में लगा सकते हैं. इससे रोजाना मसाज करने से हाथ काफी मुलायम और सुंदर होते हैं.
 

इसे भी पढ़ें: आंखों की बनावट, रंग से खुलेंगे आपकी पर्सनालिटी के बड़े राज, जानकार चौंक जाएंगे आप!

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

