सर्दियों में बार-बार झेलनी पड़ती है डैंड्रफ की समस्या? इन 4 देसी उपाय को समस्या से मिल सकता है छुटकारा

How To Remove Dandruff At Home: सर्दियों में लोग कई तरह-तरह की समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. चेहरे से लेकर बालों तक की समस्या काफी ज्यादा होती है. अधिकतर लोग डैंड्रफ की समस्या से परेशान रहते हैं, आइए आज आपको बताते हैं कैसे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:06 PM IST
सर्दियों में बार-बार झेलनी पड़ती है डैंड्रफ की समस्या? इन 4 देसी उपाय को समस्या से मिल सकता है छुटकारा

How To Remove Dandruff At Home:  सर्दियां आते ही कई तरह-तरह की समस्या होने लगती है. अधिकतर लोगों को डैंड्रफ की भी समस्या काफी ज्यादा समस्या देखने को मिलती हैं.  डैंड्रफ अचानक तेजी से बढ़ने लगता है. आपको कई जगहों पर शर्मिंदा भी होना पड़ता है. काफी सारी चीजें इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. आपके बाल में काफी डैंड्रफ हो जाता है अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो कुछ देसी उपाय को अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं, इस समस्या से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं?
 

डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पा सकते है?
 

1. एलोवेरा जेल

अगर आप डैंड्रफ की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको अपने बालों में एलोवेरा जेल को लगाना चाहिए. ये आपके बालों को डैंड्रफ की समस्या दूर रखने के लिए मददगार होते हैं.
 

2. नारियल तेल और नींबू का रस

अधिकतर लोग डैंड्रफ की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन काफी कुछ करने के बाद भी परेशानी दूर नहीं होती है आप इस समस्या को दूर करने के लिए नारियल तेल और नींबू का रस भी लगा सकते हैं.
 

3. अंडे की जर्दी

अंडे की जर्दी को भी आप बालों में लगा सकते हैं. इसको लगाने के बाद डैंड्रफ की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं. आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी है.
 

4. बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा भी बालों से डैंड्रफ को दूर रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. एक चम्मच बेकिंग सोडा अपने शैम्पू में मिलाकर आपको लगाना है.
 

इसे भी पढ़ें:  45 साल की उम्र में 'बेबो' की तरह खुद को फिट रखने के लिए रोजाना करें ये 5 एक्सरसाइज
 

 

 Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.  

