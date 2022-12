Dark Elbows: कोहनी की डार्कनेस छिपाने के लिए पहनते हैं फुल स्लीव कपड़े, ऐसे दूर होगा कालापन

How To Get Rid Of Dark Elbows: खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है, इसके लिए हम तमाम तरह की कोशिशें करते हैं और इसके लिए अपनी पसंद की आउटफिट भी सेलेक्ट करते हैं. कुछ लोगों को स्लीवलेस या हाफ स्लीव कपड़े पहनने का शौक होता है, क्योंकि इसमें वो काफी कूल नजर आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके कोहनी पर मैल जम चुका होता है और अब इस छुड़ाना मुश्किल हो जाता है. आमतौर पर वैक्सिंग के जरिए हाथों की सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन कोहनी की डार्कनेस काफी परेशान करती है. आइए जानते हैं कि हम इस परेशानी से कैसे निजात पा सकते हैं

1. दही और ओट्स

दही का इस्तेमाल आपने त्वचा की संदुरता के लिए अक्सर किया होगा आप इस मिल्क प्रोडक्ट के साथ ओट्स को मिला लें और स्क्रब की मदद से इसे करीब 5 मिनट तक कोहनी पर रगड़ें. कुछ दिनों तक अगर लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो एल्बो की डार्कनेस छूमंतर हो जाएगी.

2. टमाटर और शहद

टमाटर और शहद भी हमारे स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. सबसे पहले आप टमाटर को किसी मिस्कर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लें और इसमे शहद मिला दें. अब इस पेस्ट को कोहनी के एफेक्टेड एरियाज में लगाएं और सूखने पर साफ कर लें. आपकी कोहनी से कालापन दूर हो जाएगा.

3. एलोवेरा और नींबू

एलोवेरा और नींबू का इस्तेमाल सदियों से स्किन की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है, इसलिए ये कोहनी की डार्कनेस को दूर करने का एक बेहद कारगर उपाय है. आप एलोवेरा जेल और नींबू के रस को एक कटोरी में रखकर मिक्स कर लें और फिर इस पेस्ट को कोहनी पर लगाएं और जब ये सूख जाए तो इसे साफ पानी से धो लें, कुछ ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं