कोहनी, बगल और घुटने के नीचे काई की तरह जम गया है मैल? ऐसे चुटकी में करें अंग अंग साफ

चेहरे की साफ-सफाई का अधिकतर लोग ध्यान रखते हैं. साफ चेहरे के लिए लोग फेस पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं, वहीं कोहनी, घुटनों और बगल की स्किन को अनदेखा कर देते हैं. जिस वजह से घुटनों और कोहनी पर मैल जमा हो जाता है जो कि आपके लुक को खराब कर देता है. कोहनी और घुटनों पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए आप इन घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं.

शहद और नींबू का यूज

कोहनी और घुटनों पर जमी गंदगी को हाटने के लिए आप नींबू और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि स्किन पर जमे मैल को आसानी से साफ करते हैं. एक चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच शहद मिला लें. इसके बाद इस पेस्ट से कोहनी और घुटनों पर लगभग 15 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें. इसके बाद पानी से धो लें. कुछ हफ्तों में आपको अंतर देखने को मिलेगा.

बेसन और दही का स्क्रब

कोहनी और घुटनों की सफाई करने के लिए आप बेसन और दही का स्क्रब कर सकते हैं. दही का इस्तेमाल करने से स्किन साफ होती है. वहीं स्किन को पोषण भी मिलता है. पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच बेसन और 2 चम्मच दही मिलाएं. अब इस पेस्ट को कोहनी और घटुनों पर लगा लें. हल्के हाथ से मसाज करें. कुछ दिनों में आपकी स्किन साफ और मुलायम हो जाएगी.

एलोवेरा जेल और दूध

एलोवेरा जेल में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं जो कि स्किन की सफाई करने में मदद करते हैं. एलोवेरा जेल और दूध को मिक्सकर के घुटनों और कोहनी की सफाई कर सकते हैं.

हल्दी

कोहनी और घुटनों का कालापन दूर करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 चम्मच हल्दी में दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को कोहनी और घुटनों में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. कुछ दिनों में आपकी स्किन साफ नजर आएगी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

