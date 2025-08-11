कोहनी, बगल और घुटने के नीचे काई की तरह जम गया है मैल? ऐसे चुटकी में करें अंग अंग साफ
Advertisement
trendingNow12876091
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कोहनी, बगल और घुटने के नीचे काई की तरह जम गया है मैल? ऐसे चुटकी में करें अंग अंग साफ

कोहनी और घुटनों पर जमा मैल किसी भी इंसान की खूबसूरती को खराब कर देते हैं. कोहनी और घुटनों पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए आप इन घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 11, 2025, 03:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोहनी, बगल और घुटने के नीचे काई की तरह जम गया है मैल? ऐसे चुटकी में करें अंग अंग साफ

चेहरे की साफ-सफाई का अधिकतर लोग ध्यान रखते हैं. साफ चेहरे के लिए लोग फेस पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं, वहीं कोहनी, घुटनों और बगल की स्किन को अनदेखा कर देते हैं. जिस वजह से घुटनों और कोहनी पर मैल जमा हो जाता है जो कि आपके लुक को खराब कर देता है. कोहनी और घुटनों पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए आप इन घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

शहद और नींबू का यूज 
कोहनी और घुटनों पर जमी गंदगी को हाटने के लिए आप नींबू और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट  होता है जो कि स्किन पर जमे मैल को आसानी से साफ करते हैं. एक चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच शहद मिला लें. इसके बाद इस पेस्ट से कोहनी और घुटनों पर लगभग 15 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें. इसके बाद पानी से धो लें. कुछ हफ्तों में आपको अंतर देखने को मिलेगा. 

बेसन और दही का स्क्रब 
कोहनी और घुटनों की सफाई करने के लिए आप बेसन और दही का स्क्रब कर सकते हैं. दही का इस्तेमाल करने से स्किन साफ होती है. वहीं स्किन को पोषण भी मिलता है. पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच बेसन और 2 चम्मच दही मिलाएं. अब इस पेस्ट को कोहनी और घटुनों पर लगा लें. हल्के हाथ से मसाज करें. कुछ दिनों में आपकी स्किन साफ और मुलायम हो जाएगी. 

एलोवेरा जेल और दूध 
एलोवेरा जेल में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं जो कि स्किन की सफाई करने में मदद करते हैं. एलोवेरा जेल और दूध को मिक्सकर के घुटनों और कोहनी की सफाई कर सकते हैं. 

हल्दी 
कोहनी और घुटनों का कालापन दूर करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 चम्मच हल्दी में दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को कोहनी और घुटनों में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. कुछ दिनों में आपकी स्किन साफ नजर आएगी. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: झुर्रियां और डलनेस से बचना है तो 30 के बाद जरूर करें ये काम, आज से ही फॉलो करें ये स्किन केयर टिप्स

About the Author
author img
शिल्पा

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

क्यों हस्ताक्षर करूं, यह चुनाव आयोग का डेटा है... राहुल ने फिर लिया EC को आड़े हाथों
Rahul Gandhi
क्यों हस्ताक्षर करूं, यह चुनाव आयोग का डेटा है... राहुल ने फिर लिया EC को आड़े हाथों
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
india pakistan news
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
delhi hc hearing on yasin malik
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
;