कोहनी का कालापन चुटकियों में होगा दूर, टैनिंग हटाने के लिए अपनाएं ये पुराना नुस्खा

कोहनी का कालापन दूर करने के लिए आप घरेलू उपाय की मदद ले सकते हैं. आप महज दो चीज का इस्तेमाल कर कोहनी का कालापन दूर कर सकते हैं. अगर आपकी कोहनी की स्किन ड्राई और पपड़ीदार बन गई है, तो ये उपाय आपके काम आ सकता है. आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस घरेलू उपाय को स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कोहनी का कालापन कैसे दूर करें.

पेट्रोलियम जेली और हेल्दी

सबसे पहले एक कटोरी में एक चम्मच पेट्रोलियम जेली निकाल लें. अब इसमें हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. हल्दी और पेट्रोलियम जेली को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट का इस्तेमाल कर आप कोहनी का कालापन दूर कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इस पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करें.

कैसे यूज करें पेस्ट

इस पेस्ट को आप अपनी कोहनी पर अच्छी तरह से लगा लें. इस पेस्ट को लगाने के बाद 30 मिनट तक इसे छोड़ दें. जल्दी असर के लिए आप इस पेस्ट को रातभर लगाकर छोड़ सकते हैं. रातभर कोहनी पर पेस्ट लगाने से जल्दी असर दिख सकता है. पोस्ट को कोहनी पर 30 मिनट या रातभर लगाने के बाद गुनगुने पानी से धो लें.

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स्किन पर दिखेगा असर

कुछ हफ्तो में आपको पॉजिटिव असर दिखना शुरू हो जाएगा. कालापन हटने में महीने का समय लग सकता है. कोहनी का कालापन आसानी से दूर नहीं होता है. पेट्रोलियम जेली स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करती है. हल्दी टैनिंग को कम करने में मददगार होती है. हल्दी और पेट्रोलियम जेली स्किन की रंगत को निखारती है. अगर आप कोहनी का कालापन दूर करना चाहते हैं तो आप पेट्रोलियम जेली और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.