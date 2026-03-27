Advertisement
trendingNow13155981
Hindi Newsलाइफस्टाइलकोहनी का कालापन चुटकियों में होगा दूर, टैनिंग हटाने के लिए अपनाएं ये पुराना नुस्खा

कोहनी का कालापन चुटकियों में होगा दूर, टैनिंग हटाने के लिए अपनाएं ये पुराना नुस्खा

हाथ के मुकाबले कोहनी की स्किन काली होती है. कोहनी का कालापन दूर करने के लिए आप इन घरेलू उपाय को अपना सकते हैं. आइए जानते हैं कोहनी का कालापन कैसे दूर करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोहनी का कालापन चुटकियों में होगा दूर, टैनिंग हटाने के लिए अपनाएं ये पुराना नुस्खा

कोहनी का कालापन दूर करने के लिए आप घरेलू उपाय की मदद ले सकते हैं. आप महज दो चीज का इस्तेमाल कर कोहनी का कालापन दूर कर सकते हैं. अगर आपकी कोहनी की स्किन ड्राई और पपड़ीदार बन गई है, तो ये उपाय आपके काम आ सकता है. आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस घरेलू उपाय को स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कोहनी का कालापन कैसे दूर करें. 

पेट्रोलियम जेली और हेल्दी 
सबसे पहले एक कटोरी में एक चम्मच पेट्रोलियम जेली निकाल लें. अब इसमें हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. हल्दी और पेट्रोलियम जेली को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट का इस्तेमाल कर आप कोहनी का कालापन दूर कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इस पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करें. 

कैसे यूज करें पेस्ट 
इस पेस्ट को आप अपनी कोहनी पर अच्छी तरह से लगा लें. इस पेस्ट को लगाने के बाद 30 मिनट तक इसे छोड़ दें. जल्दी असर के लिए आप इस पेस्ट को रातभर लगाकर छोड़ सकते हैं. रातभर कोहनी पर पेस्ट लगाने से जल्दी असर दिख सकता है. पोस्ट को कोहनी पर 30 मिनट या रातभर लगाने के बाद गुनगुने पानी से धो लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्किन पर दिखेगा असर 
कुछ हफ्तो में आपको पॉजिटिव असर दिखना शुरू हो जाएगा. कालापन हटने में महीने का समय लग सकता है. कोहनी का कालापन आसानी से दूर नहीं होता है. पेट्रोलियम जेली स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करती है. हल्दी टैनिंग को कम करने में मददगार होती है. हल्दी और पेट्रोलियम जेली स्किन की रंगत को निखारती है. अगर आप कोहनी का कालापन दूर करना चाहते हैं तो आप पेट्रोलियम जेली और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
india pakistan news
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
श्रीनगर-लेह हाईवे पर भयंकर एवलांच, बर्फ में धंसीं 6 से 8 गाड़ियां, 2 की मौत की आशंका
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर भयंकर एवलांच, बर्फ में धंसीं 6 से 8 गाड़ियां, 2 की मौत की आशंका
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Press Briefing
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Narendra Modi News LIVE: पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक जारी, तेल-गैस के इंतजाम की होगी समीक्षा
PM Modi
Narendra Modi News LIVE: पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक जारी, तेल-गैस के इंतजाम की होगी समीक्षा
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
sonia gandhi
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
Jammu Kashmir
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
Jammu and Kashmir
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
Elbridge Colby
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल