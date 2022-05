Dark Neck: गर्दन पर जम गई है जिद्दी मैल, जानिए इसे साफ करने के 4 अचूक उपाय

How To Get Rid Of Dark Neck Fast: गर्मियों के मौसम में हमें स्किन का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि तेज धूप और पसीने की वजह से त्वचा में कालापन आने लगता है. हालांकि फेस को टैनिंग से बचाने के लिए हम तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन गर्दन के आसपास जमी मैल को नजरअंदाज कर देते हैं. गर्दन के कालेपन से पूरे चेहरे की खूबसूरती पर असर पड़ता है. आइए जानते हैं गर्दन पर जमी मैच को हटाने के उपाय.

गर्दन की मैल से ऐसे पाएं छुटकारा



1. नींबू और शहद

एक प्याली में एक चम्मच नींबू के रस और इतनी मात्रा में शहर को मिक्स करें और पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस को गर्दन पर जमी मैल पर रगड़ें. इस उपाय के जरिए गर्दन की मैल से छुटकारा मिल जाएगा और स्किन पर भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा.

2. दूध, हल्दी और बेसन

इस खास पेस्ट को तैयार करने के लिए एक-एक चम्मच दूध और बेसन लें और उसमें चुटकी भर हल्दी मिक्स कर लें. इस पेस को गर्दन के एफेक्टेड एरिया में लगाएं और सूखने का इंतजार करें. अब गर्दन को रगड़ते हुए साफ पानी से धो लें. कुध दिनों तक ऐसा करने पर मनचाहा रिजल्ट मिलने लगेगा.

3. नींबू और बेसन

एक कटोरी एक एक चम्मच नींबू का रस और बेसन को मिक्स करते हुए पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को गर्दन के मैल पर लगाएं और कुछ देर के लिए सूखने का इंतजार करें. इसके बाद गर्दन को रगड़कर पानी से साफ कर लें.

4. दही और कच्चा पपीता

सबसे पहले कच्चे पपीते को अच्छी तरह पीस लें, इसके बाद इसमें दही और गुलाबजल को मिक्स करते हुए पेस्ट बना लें. इसके बाद पेस्ट को प्रभावित एरिया में मलें और सूखने के लिए छोड़ दें, फिर इसे धो लें. गर्दन की मैल छूटने लगेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)