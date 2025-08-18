बारिश के मौसम में रूखे और फटे होंठों से हो गया है बुरा हाल? घर पर रखी इन चीजों को लगाने से मुलायम हो जाएंगे लिप्स!

Dry Chapped Lips Home Remedies: मौसम में बदलाव के कारण इसका बुरा असर स्किन पर काफी ज्यादा पड़ने लगता है. बरसात के मौसम में लोगों को कई तरह-तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है. होंठ कटने-फटने लगते हैं और उसमें से फिर खून भी आने लगता है. इसको लेकर काफी सारी दिक्कतें भी आने लगती है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आपको बताते हैं कुछ गजब के घरेलू उपाय, जिसकी मदद से आप रूखे और फटे होंठों से छुटकारा पाकर मुलायम बना सकते हैं. अधिकतर लोग बाहर से इसको ठीक करवाते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास असर नहीं आता है. आइए आपको बताते हैं.



रूखे और फटे होंठों के लिए घरेलू उपाय



1. नारियल तेल

बरसात के मौसम में रूखे और फटे होंठों से छुटकारा पाने के लिए आपको नारियल तेल को होंठों में सोने से पहले लगा लेना चाहिए. इसमें हीलिंग गुण पाया जाता है,जो फटे होंठों को भरने में मददगार होता है.



2. चीनी और शहद

चीनी और शहद को आपको एकसाथ मिलाकर होंठों पर हल्के हाथों से लगा सकते हैं. फटे-रूखे होंठों को ठीक करने के लिए ये काफी मददगार साबित होते हैं. इस स्क्रब को होंठों पर मलकर रात में सो जाना चाहिए.



3. घी

घी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. होंठों पर रात में सोने से पहले घी को लगा दें. सुबह तक आपके होंठ एकदम मुलायम हो जाएंगे. होंठों को पोषण देने में ये मददगार साबित होते हैं. घी को आपकी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है.



4. ऑलिव ऑयल

ऑलिव ऑयल को आपको अपने होंठों में रोजाना लगाना चाहिए. मसाज करने से फटे-रूखे होंठों से आपको छुटकारा मिल सकता है. होंठ हाइड्रेटेड और मुलायम बने रहते हैं. ये खास तेल आपकी स्किन और बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी स्किन या सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.