बेजान और खुरदुरी स्किन ने कर दिया है परेशान! इन 4 घरेलू नुस्खों से पाएं ताजगी और निखार

How to Get Rid of Dryness: क्या आप भी मौसम के बदलते ही ड्राइनेस की समस्या से परेशान हो जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खें बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:57 PM IST
Skin Dryness Remedies: मौसम बदल रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में स्किन का ड्राई होना आम हो गया है. ऐसे स्थिति में स्किन बेजान, खुरदुरी और तनी-तनी सी महसूस होती है. लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ घरेलू और आसान नुस्खों से इसे ठीक किया जा सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने के कुछ आसान उपाय बचाएंगे. इन उपायों को फॉलो करने से आप अपनी स्किन को मुलायम और चमकदार बना पाएंगे. 

 

नारियल तेल से करें मॉइस्चराइजिंग
नारियल तेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर के तौर पर काम करता है. इसमें फैटी एसिड होता है, जो स्किन में नमी बनाए रखने में आपकी मदद करता है. ऐसे में चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें और कुछ बूंदें नारियल तेल की लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें. इसे रातभर लगा कर छोड़ दें. इससे सुबह आपकी स्किन को गहराई से पोषण मिलता है और ड्राइनेस दूर होती है. 

एलोवेरा जेल
एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट रखने में आपकी मदद करता है और जलन को भी शांत करता है. ऐसे में ताजे एलोवेरा का जेल निकालें या बाजार से फ्रेश जेल लें. इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाएं. फिर हल्के पानी से धो लें. इससे स्किन में नमी बनी रही है और चेहरे को ठंडक महसूस होती है. 

 

ओटमील और शहद का फेस पैक
ओटमील और शहद स्किन को साफ करने और मॉइस्चर देने में आपकी मदद करता है. ऐसे में 2 चम्मच ओटमील में 1 चम्मच शहद मिलाएं. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़े दें. इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए स्किन को धो लें. ये स्किन को मुलायम बनाता है और ड्राइनेस कम होती है. 

 

भरपूर पानी और हेल्दी डाइट
ड्राइनेस दूर करने के लिए बाहरी केयर के साथ-साथ अंदरूनी केयर करने की भी जरूरत होती है. ऐसे में भरपूर पानी और हेल्दी डाइट लेना चाहिए. दिनभर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिएं. डाइट में फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स शामिल करें.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

