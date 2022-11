Heartburn: सीने की जलन हो जाएगी छूमंतर, बस इस चीज को पाउडर बनाकर करें सेवन

How To get rid of Heartburn: अगर आप एक लिमिट से ज्यादा अनहेल्दी या मसालेदार डाइट लेते हैं तो इससे सीने में जलन होना लाजमी है, लेकिन एक खास चीज के पाउडर का सेवन करेंगे तो ये परेशानी दूर हो जाएगी.