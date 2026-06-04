गर्मियों के मौसम में स्किन पर खुजली की समस्या से हैं परेशान? तुरंत राहत पाने के लिए करें ये काम!

गर्मियों के मौसम में पसीना, धूल और चिपचिपाहट की वजह से स्किन पर खुजली, ड्राईनेस और जलन की समस्या बनी रहती हैं. ऐसे में सवाल आता है कि रोज नहाने के बाद भी स्किन पर खुजली क्यों होती है. स्किन पर खुजली होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. आइए जानते हैं स्किन पर खुजली और जलन क्यों होती है.

स्किन पर क्यों होती है खुजली

innovist के अनुसार नहाने के बाद स्किन के ऊपर परत की नमी कम हो जाती है. ऐसे में स्किन की नमी कम होने लगती है. ड्राई स्किन पर खुजली और जलन की समस्या महूसस होती है. इस कंडीशन को ट्रांसएपिडर्मल वॉटर लॉस कहते हैं. इस कंडीशन में स्किन से पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है. जिस वजह से स्किन का नेचुरल बैरियर कमजोर हो जाता है.

गलत साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल

खुजली एक बहुत बड़ी समस्या है, कई बार गलत साबुन और बॉडी वॉश का इस्तेमाल करने से भी खुजली की समस्या हो जाती है. तेज खुशबू और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से खुजली की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में स्किन का रूखापन बढ़ जाता है.

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हार्ट वॉटर

कई बार खराब पानी की वजह से स्किन पर खुजली की समस्या हो जाती है. हार्ट वॉटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में स्किन पर खुजली और रुखेपन की समस्या हो सकती है. कई बार हार्ट वॉटर की वजह से भी खुजली की समस्या होती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.