बरसात के मौसम में किचन-बाथरूम में बढ़ गया है कनखजूरे का आतंक, ये 5 सीक्रेट तरीके को अपनाकर मिलेगा छुटकारा!
बरसात के मौसम में किचन-बाथरूम में बढ़ गया है कनखजूरे का आतंक, ये 5 सीक्रेट तरीके को अपनाकर मिलेगा छुटकारा!

Kankhajura Removal Tips:  बरसात का मौसम आते ही किचन-बाथरूम में कनखजूरे का खतरा बढ़ गया है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:47 AM IST
बरसात के मौसम में किचन-बाथरूम में बढ़ गया है कनखजूरे का आतंक, ये 5 सीक्रेट तरीके को अपनाकर मिलेगा छुटकारा!

Kankhajura Removal Tips:  बरसात का मौसम आते ही घर पर कई तरह-तरह के मक्खी-मच्छर, कनखजूरा दिखने लगता है, जो डरावने के साथ-साथ खतरा भी बढ़ा देता है. बरसात के मौसम में किचन-बाथरूम में इसका खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है काफी कुछ करने के बाद भी समस्या से छुटकारा बिल्कुल भी नहीं मिलता है. आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

कनखजूरे के आतंक से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. नीम का तेल  

बरसात में अगर आपके घर पर काफी सारे कनखजूरो का आतंक हो गया है, तो आप नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं. तेल की तीखी गंध से कनखजूरे तुरंत भाग जाते हैं.
 

2. नमक और विनेगर

कनखजूरे को भगाने के लिए आप नमक और विनेगर के घोल को इस पर डालकर इससे छुटकारा पा सकते हैं. स्प्रे बोतल में भरकर इसका छिड़काव आप कोनो-कोनो पर कर सकते हैं.
 

3. तेज पत्ता

अगर आप कनखजूरे को घर से भगाना चाहते हैं, तो आप तेज पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं. घर के कोनों और दरवाजों के पास आपको इस पत्ते को रख देना चाहिए इसकी तेज गंध से दूर भागने लगते हैं. इस तरीके को अपनाने से कनखजूरे से हमेशा के लिए छुटकारा आप पा सकते हैं.
 

4. लहसुन

लहसुन भी कनखजूरे को दूर करने के लिए आपकी काफी मदद कर सकते हैं. इसको आप कोनो-कोनो में कुचलकर रख सकते हैं. आपको कुछ ही देर में असर नजर आ सकता है. इसको आप दिन में 2 बार तो कर ही सकते हैं. 
 

5. कपूर
 
कपूर का छिड़काव पूरे घर पर करने से भी बरसात के मौसम में कनखजूरे के खतरे को दूर कर सकते हैं. कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े को आपको जगहों- जगहों पर रख देना चाहिए. ये देसी तरीका आपको जरूर अपना लेना चाहिए. 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

