किचन में कॉकरोच के आतंक से हैं परेशान तो अपनाएं ये ट्रिक्स, घर से हो जाएंगे नौ दो ग्यारह!

How To Get Rid Of Cockroaches: घर के किचन में कॉकरोच का आतंक किसी सिरदर्द से कम नहीं होता है. रात के समय अकसर ये किचन के हर कोने में घूमते नजर आते हैं. कई बार ये साफ बर्तनों पर भी चल रहे होते हैं जिस वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. किचन की अलमारी, गैस का कोना, सिंक हो या ड्रेन का रास्ता कॉकरोच बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह पहुंच जाते हैं. बाजार में इससे छुटकारा पाने के लिए कई तरह के केमिकल और स्प्रे मिलते हैं पर ये काफी महंगे होते हैं और हेल्थ के लिए भी हानिकारक होते हैं. कई स्प्रे ऐसे भी होते हैं जिनका असर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता. ऐसे में अगर आप भी अपने किचन को इन अनचाहे कीड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको भी घर के किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल कर के इससे छुटकारा पा सकते हैं.

नींबू का रस

नींबू की खटास और खुशबू कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं आती है. रात को किचन की सफाई के बाद एक बाल्टी पानी में नींबू का रस मिलाकर फर्श को पोंछ लें. इससे कॉकरोच दूर रहेंगे और किचन में ताजगी की महक भी बनी रहेगी. अगर आपके किचन में काफी ज्यादा कॉकरोच हैं तो आप केवल नींबू का रस भी घर के कोनों में छिड़क सकते हैं.

बेकिंग सोडा और चीनी

बेकिंग सोडा और चीनी का घोल भी कॉकरोच को भगाने में बहुत कारगर साबित हो सकता है. हालांकि कई बार इस घोल से चिटियां भी आ सकती हैं. बेकिंग सोडा और चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर उन जगहों पर छिड़क दें जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं जैसे सिंक का कोना, फ्रिज के पीछे या अलमारी के नीचे.

Add Zee News as a Preferred Source





तेजपत्ता

तेजपत्ता का इस्तेमाल कई लोग तड़के के लिए करते हैं पर इसकी खुशबू कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं आती है. किचन से कॉकरोच को भगाने के लिए तेज पत्ते को पीसकर उसका पाउडर बना लें और किचन के कोनों में छिड़क दें. इसकी तेज महक कॉकरोच को दूर भगाने में मदद करती है.

खीरे के छिलके

कई लोग खीरे के छिलकों को फेंक देते हैं पर ये भी कॉकरोच को भगाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं. ताजे खीरे के छिलकों को किचन के उन हिस्सों में रख दें जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं. सुबह आपको किचन में कॉकरोच देखने को नहीं मिलेंगे.

सफाई

इन आसान टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि अपने किचन को हमेशा साफ, खुशबूदार और हाइजेनिक भी रख सकते हैं. कॉकरोच को किचन से भगाने के लिए आपको इन नुस्खों के साथ ही किचन की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है. कॉकरोच गंदगी और नमी वाली जगहों पर जल्दी पनपते हैं इसलिए नियमित सफाई और सूखापन बहुत जरूरी है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.