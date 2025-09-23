किचन में कॉकरोच के आतंक से हैं परेशान तो अपनाएं ये ट्रिक्स, घर से हो जाएंगे नौ दो ग्यारह!
Advertisement
trendingNow12933159
Hindi Newsलाइफस्टाइल

किचन में कॉकरोच के आतंक से हैं परेशान तो अपनाएं ये ट्रिक्स, घर से हो जाएंगे नौ दो ग्यारह!

Natural Ways To Get Rid Of Cockroaches: किचन में कॉकरोच के आतंक से कई लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. बहुत से लोग इससे छुटकारा पाने के लिए बाजार से तरह-तरह की चीजें खरीद कर लाते हैं, पर कॉकरोच को भगाने के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है. घर की रसोई में ही ऐसे कई नुस्खे छिपे हैं जो असरदार होने के साथ ही पूरी तरह सुरक्षित भी हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किचन में कॉकरोच के आतंक से हैं परेशान तो अपनाएं ये ट्रिक्स, घर से हो जाएंगे नौ दो ग्यारह!

How To Get Rid Of Cockroaches: घर के किचन में कॉकरोच का आतंक किसी सिरदर्द से कम नहीं होता है. रात के समय अकसर ये किचन के हर कोने में घूमते नजर आते हैं. कई बार ये साफ बर्तनों पर भी चल रहे होते हैं जिस वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.  किचन की अलमारी, गैस का कोना, सिंक हो या ड्रेन का रास्ता कॉकरोच  बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह पहुंच जाते हैं. बाजार में इससे छुटकारा पाने के लिए कई तरह के केमिकल और स्प्रे मिलते हैं पर ये काफी महंगे होते हैं और हेल्थ के लिए भी हानिकारक होते हैं. कई स्प्रे ऐसे भी होते हैं जिनका असर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता. ऐसे में अगर आप भी अपने किचन को इन अनचाहे कीड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको भी घर के किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल कर के इससे छुटकारा पा सकते हैं.

नींबू का रस
नींबू की खटास और खुशबू कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं आती है. रात को किचन की सफाई के बाद एक बाल्टी पानी में नींबू का रस मिलाकर फर्श को पोंछ लें. इससे कॉकरोच दूर रहेंगे और किचन में ताजगी की महक भी बनी रहेगी. अगर आपके किचन में काफी ज्यादा कॉकरोच हैं तो आप केवल नींबू का रस भी घर के कोनों में छिड़क सकते हैं.

बेकिंग सोडा और चीनी 
बेकिंग सोडा और चीनी का घोल भी कॉकरोच को भगाने में बहुत कारगर साबित हो सकता है. हालांकि कई बार इस घोल से चिटियां भी आ सकती हैं. बेकिंग सोडा और चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर उन जगहों पर छिड़क दें जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं जैसे सिंक का कोना, फ्रिज के पीछे या अलमारी के नीचे. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback
 

तेजपत्ता 
तेजपत्ता का इस्तेमाल कई लोग तड़के के लिए करते हैं पर इसकी खुशबू कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं आती है. किचन से कॉकरोच को भगाने के लिए तेज पत्ते को पीसकर उसका पाउडर बना लें और किचन के कोनों में छिड़क दें. इसकी तेज महक कॉकरोच को दूर भगाने में मदद करती है.

खीरे के छिलके
कई लोग खीरे के छिलकों को फेंक देते हैं पर ये भी कॉकरोच को भगाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं.  ताजे खीरे के छिलकों को किचन के उन हिस्सों में रख दें जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं. सुबह आपको किचन में कॉकरोच देखने को नहीं मिलेंगे.

सफाई
इन आसान टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि अपने किचन को हमेशा साफ, खुशबूदार और हाइजेनिक भी रख सकते हैं. कॉकरोच को किचन से भगाने के लिए आपको इन नुस्खों के साथ ही किचन की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है. कॉकरोच गंदगी और नमी वाली जगहों पर जल्दी पनपते हैं इसलिए नियमित सफाई और सूखापन बहुत जरूरी है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

cockroach hacksHow to get rid of cockroacheskitchen cockroach

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;