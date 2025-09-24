बिटिया के जूं से भर गया है सिर? छुटकारा पाने के लिए अपना सकते हैं ये 4 असरदार घरेलू उपाय
बिटिया के जूं से भर गया है सिर? छुटकारा पाने के लिए अपना सकते हैं ये 4 असरदार घरेलू उपाय

Home Remedies For Lice:  सिर में अचानक हो गई जूं से छुटकारा पाने के लिए आज आपको बताते हैं कमाल के टिप्स, जिसको अपनाकर आपको तुरंत आराम भी मिल सकता है.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:00 PM IST
बिटिया के जूं से भर गया है सिर? छुटकारा पाने के लिए अपना सकते हैं ये 4 असरदार घरेलू उपाय

Home Remedies For Lice:  जुओं की समस्या लड़कियों के सिरों में खूब देखने को मिलती है. इससे न सिर्फ परेशानी उठानी पड़ती है, बल्कि शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है.  ये बालों से इतनी मजबूती से चिपकती हैं कि कंघी से भी आसानी से नहीं निकाल पाती हैं काफी कुछ करने के बाद भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. सिर में अचानक खुजली बढ़ने के साथ-साथ जुओं के होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है. अक्सर लोग बाजार में मिलने वाले केमिकल चीजों को लगाते हैं लेकिन कुछ असर नहीं होता है, आज आपको कुछ कमाल के घरेलू उपाय बताते हैं, जिसको अपनाकर आप समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.
 

सिर की जूं से कैसे पाएं छुटकारा?
 

1. नारियल का तेल 

Add Zee News as a Preferred Source

जुओं की समस्या से अधिकतर लड़कियां काफी परेशान रहती हैं. केमिकल चीजों को लगाने से भी खास असर नहीं होता है आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए नारियल के तेल को बालों में लगाकर परेशानी को हटा सकते हैं. 
 

2.  सफेद सिरका या एप्पल साइडर विनेगर 

अगर आप जुओं की समस्या से काफी परेशान हैं, तो आप सफेद सिरका या एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करके भी इस समस्या को कोसों दूर कर सकते हैं.
 

3. नींबू का रस 

नींबू का रस भी आपके बड़े काम आ सकता है,  इसे नारियल तेल में मिलाकर लगाने से जूं को खत्म कर सकते हैं. नींबू का रस सिर की और भी कई समस्या को दूर करने के लिए मददगार साबित हो सकता है.
 

इसे भी पढ़ें: डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए अपना सकते हैं दादी-नानी के ये 5 घरेलू नुस्खे! 
 

4. पेट्रोलियम जेली 

पेट्रोलियम जेली भी इससे रोकथाम करने में आपकी मदद कर सकती है. इसको सिर पर लगाने से इसके चिपचिपेपन की वजह से जूं चिपक कर आसानी से बाहर निकाल सकते हैं.
 

 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

home remedies for licehome remedies for lice removal

