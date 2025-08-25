ऑयली स्किन से हो गए हैं काफी ज्यादा परेशान? इन स्किन केयर रूटीन को अपनाकर पा सकते हैं छुटकारा!

Skin Care Routine: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल के कारण स्किन पर काफी ज्यादा इसका बुरा असर पड़ता है. स्किन केयर अच्छे से करना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है. आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन अगर काफी ज्यादा है और इससे आप काफी ज्यादा परेशान है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हैं. आपको ऐसे असरदार स्किन केयर रूटीन के बारे में बताते हैं, जिनको आपको जरूर करने चाहिए. आइए बताते हैं.



ऑयली चेहरे के लिए स्किन केयर रूटीन



1. फेस वॉश

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह उठने के बाद आपको फेस वॉश करना चाहिए. इसको रोजाना करने से चेहरे की सारी गंदगी को आप साफ कर सकते हैं. चेहरे से सारा एक्सट्रा ऑयल निकालने में ये आपकी काफी मदद करेगा.



2. टोनर

फेस वॉश के बाद आपको टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए. बंद पोर्स को खोलने और एक्सट्रा ऑयल को चेहरे से निकालने के लिए ये आपकी काफी मदद करता है.



3. मॉइस्चराइजर

ऑयली त्वचा में टोनर लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर करना चाहिए. आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में भी ये काफी मदद करता है.



इसे भी पढ़ें: हरतालिका तीज पर इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए बेस्ट हैं ये 4 घरेलू फेस पैक



4. सनस्क्रीन

ऑयली त्वचा का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, वरना स्किन से जुड़ी कई सारी दिक्कतें बढ़ने लग जाती है. मुंहासों को बढ़ने से रोकने और ऑयली त्वचा से छुटकारा पाने के लिए मॉइस्चराइजर के बाद आप सनस्क्रीन को चेहरे पर लगा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.