ऑयली स्किन से हैं परेशान? कोरियन स्टाइल में लगाएं चावल का फेस मास्क

धूल, मिट्टी, प्रदूषण का सीधा असर हमारी स्किन पर पड़ता है. इन चीजों की वजह से स्किन चिपचिपी और ऑयली हो जाती हैं. ऐसे में चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं. पिंपल और एक्ने के निशान चेहरे पर रह जाते हैं. ऑयली स्किन से छुटकारा पाने के लिए चेहरे पर महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. आप होममेड चीजों का इस्तेमाल करके ऑयल स्किन से छुटकारा पा सकते हैं.
ऑयली स्किन की वजह से चेहरे पर पिंपल और एक्ने हो जाते हैं. एक्ने के वजह से चेहरे पर दाग भी पड़ जाते हैं. एक्ने और पिंपल की समस्या से राहत पाने के लिए आप चावल के आटे का इस्तेमला कर सकते हैं. चावल के आटे का फेस मास्क आपके स्किन के दाग-धब्बों को हल्का कर सकता है.
एक कटोरी में 2 चम्मच चावल का आटा लें. इसमें पानी डालकर पेस्ट बना लें. पानी की जगह आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लीजिए आपक फेस मास्क बनकर तैयार है. इसके बाद अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लें. अब इस चावल के पेस्ट को चेहरे पर लगाएं.
चावल के आटे में विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. चावल का फेस मास्क लगाने से स्किन टोन में सुधार आता है. वहीं धूप से हुई टैनिंग भी चावल के आटे को लगाने से कम हो जाती है. इस मास्क को लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे दूर हो जाएंगे.
चावल के आटे में एलांटोइन और फेरुलिक एसिड पाया जाता है जो कि स्किन को धूप से बचाने में मदद करता है. चावल के आटे का इस्तेमाल करने से चेहरे पर कसावट आती है. जिससे चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते हैं.
चावल का आटा स्किन के लिए नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है. चावल का आटा हल्का दरदरा होता है जिससे स्क्रब करने से चेहरे की डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं वहीं चेहरे के ब्लैकहेड्स भी कम हो जाते हैं.
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