हर छोटी-छोटी बात पर करते हैं हद से ज्यादा ओवरथिंकिंग? इससे छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार ट्रिक्स

How To Stop Overthinking: ओवरथिंकिंग की समस्या आज के समय में काफी ज्यादा देखी जाती है, जिस वजह से कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. आज आपको बताते हैं, आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:24 PM IST
How To Stop Overthinking: आजकल के युवाओं को ओवरथिंकिंग की समस्या काफी ज्यादा होने लगी है, जिस वजह से तनाव अधिक बढ़ता ही जा रहा है. लोग छोटी सी छोटी बातों को इतना ज्यादा सोचने लगे हैं, कि ये आदत एक दलदल बनकर रह चुकी है. अधिकतर लोग छोटी सी छोटी बातों को काफी ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जिस वजह से ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. इस गंदी आदत की आपको अगर एक बार लत लग गई, तो इससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसका अधिक असर पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब हो जाता है. चिड़चिड़ापन भी मूड में होने लग जाता है, अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जिससे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. आप भी नोट कर लें कमाल के टिप्स.
 

ओवरथिंकिंग से कैसे पाएं छुटकारा
 

1. मेडिटेशन 

अगर आपको भी हद से ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है और आप भी एक बात को काफी ज्यादा बार सोचते हैं, तो आपको रोजाना मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए. 
 

2. लाइफ एंजॉय 

अगर आप उदास रहते हैं और मन में कई तरह-तरह की बातें मन में आने लगती है, तो आपको इन सभी चीजों को निकालकर लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, ये आपकी उदास लाइफ में खुशियों को भरने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.
 

3. गहरी सांस लें

अगर आप तनाव में हैं और समझ में नहीं आ रहा है कैसे और क्या करें तो आपको इन सभी चीजों से निकलने के लिए गहरी सांस लेनी है और अपने मन को काफी हद तक शांत रखना है. कुछ देर भी अगर आप ये चीजें करते हैं, तो रिलैक्स फील आपको जरूर होता है.
 

4. विचारों को लिखें

अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं और ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को कागज में लिखकर भी मन को शांत कर सकते हैं.
 

5. घूमने जाएं

अगर आप अपनी लाइफ को शांति से जीना चाहते हैं और ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए काफी कुछ करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ में घूमने के लिए निकाल पाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

how to stop overthinkingoverthinking

