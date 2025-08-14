स्कूल की व्हाइट यूनिफॉर्म में लग गया है पीरियड्स का दाग, चुटकियों में ऐसे हटाएं स्टेन
Advertisement
trendingNow12880996
Hindi Newsलाइफस्टाइल

स्कूल की व्हाइट यूनिफॉर्म में लग गया है पीरियड्स का दाग, चुटकियों में ऐसे हटाएं स्टेन

स्कूल की व्हाइट यूनिफॉर्म पर लगा पीरियड्स का दाग हटाने के लिए आप इन उपाय को कर सकते हैं. आइए जानते हैं सफेद कपड़े से दाग हटाने के असरदार उपाय. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कूल की व्हाइट यूनिफॉर्म में लग गया है पीरियड्स का दाग, चुटकियों में ऐसे हटाएं स्टेन

बच्चों की सफेद स्कूल ड्रेस में दाग-धब्बे लगना आम बात होती है. लेकिन पीरियड्स के दौरान कई बार बच्चियों से व्हाइट यूनिफॉर्म पर पीरियड्स का दाग लग जाता है. पीरियड्स का दाग लगना काफी नॉर्मल है. इस दाग को घरेलू उपाय की मदद से आसानी से हटाया जा सकता है. 

बेकिंग सोडा से हटाएं पीरियड्स दाग 
बेकिंग सोडा की मदद से आप पीरियड्स के दाग को हटा सकते हैं. पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें. इसके बाद इसमें पानी में कपड़े को भिगो दें. कुछ देर बाद दाग वाले हिस्से को हाथों से रगड़ दें. व्हाइट ड्रेस से आपके दाग हट जाएंगे. आइए जानते हैं स्टेप बाए स्टेप तरीका 
1. एक कप पानी ले. 
2 अब इस पानी में 1 एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें. 
3 अब इस पानी को दाग वाली जगह पर डाल दें. 
4 हाथों से दाग वाले हिस्से को रगड़ें. 
5 इसके बाद आप पूरी यूनिफॉर्म को अच्छे से साफ करें

नींबू से हटाएं पीरियड्स के दाग 
नींबू की मदद से आप आसानी से पीरियड्स का लगा हुआ दाग हटा सकते हैं. स्कूल की ड्रेस में लगा पीरियड्स का दाग हटाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. दाग वाली जगह पर नींबू से रगड़ें. नींबू रगड़ें से दाग हट जाएंगे. नींबू से दाग हटाने के बाद आप यूनिफॉर्म को अच्छे से साफ कर लें. 

ब्लीचिंग पाउडर से हटाएं पीरियड्स के दाग 
सफदे कपड़े पर पीरियड्स का दाग जल्दी से हटता नहीं है. ऐसे में आप ब्लीचिंग पाउडर की मदद से पीरियड्स का दाग हटा सकते हैं. एक बाल्टी में पानी लें, इसके बाद इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला दें. अब इस पानी में कपड़े को भिगो दें. कुछ देर बाद कपड़े से दाग हट जाएंगे.  

इसे भी पढ़ें: मिनटों में चमक जाएंगे कीचड़ में सने सफेद जूते, आज ही अपनाएं ये आसान ट्रिक!

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylePeriods Stain

Trending news

वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? SC ने चुनाव आयोग को थमाया लंबा-चौड़ा काम
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? SC ने चुनाव आयोग को थमाया लंबा-चौड़ा काम
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
;