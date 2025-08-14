स्कूल की व्हाइट यूनिफॉर्म में लग गया है पीरियड्स का दाग, चुटकियों में ऐसे हटाएं स्टेन

बच्चों की सफेद स्कूल ड्रेस में दाग-धब्बे लगना आम बात होती है. लेकिन पीरियड्स के दौरान कई बार बच्चियों से व्हाइट यूनिफॉर्म पर पीरियड्स का दाग लग जाता है. पीरियड्स का दाग लगना काफी नॉर्मल है. इस दाग को घरेलू उपाय की मदद से आसानी से हटाया जा सकता है.

बेकिंग सोडा से हटाएं पीरियड्स दाग

बेकिंग सोडा की मदद से आप पीरियड्स के दाग को हटा सकते हैं. पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें. इसके बाद इसमें पानी में कपड़े को भिगो दें. कुछ देर बाद दाग वाले हिस्से को हाथों से रगड़ दें. व्हाइट ड्रेस से आपके दाग हट जाएंगे. आइए जानते हैं स्टेप बाए स्टेप तरीका

1. एक कप पानी ले.

2 अब इस पानी में 1 एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें.

3 अब इस पानी को दाग वाली जगह पर डाल दें.

4 हाथों से दाग वाले हिस्से को रगड़ें.

5 इसके बाद आप पूरी यूनिफॉर्म को अच्छे से साफ करें

नींबू से हटाएं पीरियड्स के दाग

नींबू की मदद से आप आसानी से पीरियड्स का लगा हुआ दाग हटा सकते हैं. स्कूल की ड्रेस में लगा पीरियड्स का दाग हटाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. दाग वाली जगह पर नींबू से रगड़ें. नींबू रगड़ें से दाग हट जाएंगे. नींबू से दाग हटाने के बाद आप यूनिफॉर्म को अच्छे से साफ कर लें.

ब्लीचिंग पाउडर से हटाएं पीरियड्स के दाग

सफदे कपड़े पर पीरियड्स का दाग जल्दी से हटता नहीं है. ऐसे में आप ब्लीचिंग पाउडर की मदद से पीरियड्स का दाग हटा सकते हैं. एक बाल्टी में पानी लें, इसके बाद इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला दें. अब इस पानी में कपड़े को भिगो दें. कुछ देर बाद कपड़े से दाग हट जाएंगे.

