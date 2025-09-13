अचानक से घर में हो गई है चूहों की फौज? इन जबरदस्त देसी जुगाड़ को अपनाकर होंगे नौ दो ग्यारह!

Rats Home Remedies: अधिकतर लोगों के घरों में चूहों का आतंक देखने को मिल जाता है, जिसके चलते अलमारी, कपड़ों और कागजों को कुतरकर खराब कर देते हैं. चूहों की वजह से बाहर खानपान की चीजें रखना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. काफी चीजें करने के बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिलता है और चूहों की फौज बढ़ती ही रहती है आज आपको बताते हैं, इससे छुटकारा पाने का जबरदस्त उपाय. आप भी कर लें नोट.



चूहों की फौज को घर से बाहर कैसे करें?



1. प्याज और लहसुन

अगर आप चूहों की फौज को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो उनके अड्डों के आस-पास प्याज और लहसुन को काटकर आपको रख देना है. प्याज-लहसुन का आप स्प्रे बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं.



2. काली मिर्च

काली मिर्च की मदद से भी आप चूहों से छुटकारा पा सकते हैं. चूहों के ठिकानों के पास काली मिर्च रखें और फिर आप देखेंगे कि वो कैसे नौ दो ग्यारह हो गए हैं.



3. कपूर की गोलियां

अगर आप घर से चूहों की फौज को हटाना चाहते हैं, तो आप कपूर की गोलियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कपूर की गोलियों को आपको घर के कोनों-कोनों में रख देना है.



4. बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा का इस्तोमाल करके आप चूहों की फौज को घर से तुरंत के तुरंत हटा सकते हैं. बेकिंग सोडा चूहे मारने के लिए जहर का काम कर सकता है, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए. ये बेहद ही जबरदस्त तरीका है, जिसको आप अपनाकर छुटकारा तुरंत पा सकते हैं.



5. फिटकरी

फिटकरी के पानी से भी आप चूहे को आसानी से घर के बाहर कर सकते हैं. इसके पानी का छिड़काव आपको घर के कोनों-कोनों में करना है. ये तरीका बेहद ही आसान है. इसको आपको जरूर अपनाना चाहिए.