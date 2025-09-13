अचानक से घर में हो गई है चूहों की फौज? इन जबरदस्त देसी जुगाड़ को अपनाकर होंगे नौ दो ग्यारह!
Advertisement
trendingNow12920374
Hindi Newsलाइफस्टाइल

अचानक से घर में हो गई है चूहों की फौज? इन जबरदस्त देसी जुगाड़ को अपनाकर होंगे नौ दो ग्यारह!

Rats Home Remedies: अगर आपके घर में भी चूहों की फौज आ गई है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अचानक से घर में हो गई है चूहों की फौज? इन जबरदस्त देसी जुगाड़ को अपनाकर होंगे नौ दो ग्यारह!

Rats Home Remedies:  अधिकतर लोगों के घरों में चूहों का आतंक देखने को मिल जाता है, जिसके चलते अलमारी, कपड़ों और कागजों को कुतरकर खराब कर देते हैं. चूहों की वजह से बाहर खानपान की चीजें रखना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. काफी चीजें करने के बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिलता है और चूहों की फौज बढ़ती ही रहती है आज आपको बताते हैं, इससे छुटकारा पाने का जबरदस्त उपाय. आप भी कर लें नोट.
 

 चूहों की फौज को घर से बाहर कैसे करें?
 

1. प्याज और लहसुन  

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप चूहों की फौज को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो उनके अड्डों के आस-पास प्याज और लहसुन को काटकर आपको रख देना है. प्याज-लहसुन का आप स्प्रे बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं.
 

2. काली मिर्च 

काली मिर्च की मदद से भी आप चूहों से छुटकारा पा सकते हैं. चूहों के ठिकानों के पास काली मिर्च रखें और फिर आप देखेंगे कि वो कैसे नौ दो ग्यारह हो गए हैं.
 

3. कपूर की गोलियां

अगर आप घर से चूहों की फौज को हटाना चाहते हैं, तो आप कपूर की गोलियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कपूर की गोलियों को आपको घर के कोनों-कोनों में रख देना है.
 

4. बेकिंग सोडा 

बेकिंग सोडा का इस्तोमाल करके आप चूहों की फौज को घर से तुरंत के तुरंत हटा सकते हैं. बेकिंग सोडा चूहे मारने के लिए जहर का काम कर सकता है, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए. ये बेहद ही जबरदस्त तरीका है, जिसको आप अपनाकर छुटकारा तुरंत पा सकते हैं. 
 

इसे भी पढ़ें: आटे में लगे कीड़े और घुन से हो गए हैं परेशान? स्टोर और फ्रेश रखने के लिए देसी नुस्खे

 

5. फिटकरी 

फिटकरी के पानी से भी आप चूहे को आसानी से घर के बाहर कर सकते हैं. इसके पानी का छिड़काव आपको घर के कोनों-कोनों में करना है. ये तरीका बेहद ही आसान है. इसको आपको जरूर अपनाना चाहिए. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Rats Home Remedieshome remedies to get rid of rats

Trending news

PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, चुराचांदपुर में दी कई परियोजनाओं की सौगात
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, चुराचांदपुर में दी कई परियोजनाओं की सौगात
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
;