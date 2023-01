Rats Control: चूहों को घर से कैसे भगाएं? करेंगे ये उपाय तो वापस नहीं आएंगे ऐसे अनचाहे मेहमान

How to Get Rid of Rats: जब आप घर में सुकून के पल बिता रहे हों और अचानक कोई चूहा दिख जाए तो डर और घिन का अहसास होता है. चूहे न सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, बल्कि घर के सामान कुतर जाते हैं. रैट्स के कारण प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं. इसलिए बेहतर है कि इन्हें सबसे पहले घर से भगाएं और इनकी एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दें. आप कुछ आसान उपायों के जरिए चूहे की घर में आवाजाही बंद कर सकते हैं. आइए जानते हैं आपको क्या-क्या करना होगा.

चूहों से कैसे पाएं छुटकारा?

घर और किचन को रखें साफ

चूहे अक्सर भोजन की तलाश में आपके घरों में दस्तक देते हैं. आमतौर पर किचन और घर के डाइनिंग एरियाज में जूठा भोजन पड़ा रह जाता है, जो इन चूहों को आकर्षित करता है. इन रोडेंट्स को रोकने के लिए आपको हर हाल में सफाई रखनी होगी.

कूड़ेदान के ढक्कन को अच्छी तरह बंद करें

अक्सर किचन और कोनों में हम कूड़ेदान रखते हैं, लेकिन अगर इसे अच्छी तरह बंद करके नहीं करेंगे तो इसमें चूहे आने लगेंगे. इसलिए डस्टबिन वही खरीदें जिसके ढक्कन अच्छी तरह बंद हो जाते हैं.

होल्स को बंद कर दें

अक्सर चूहे घरों के कोनों में होल्स बना लेते हैं, जिसमें वो छिपकर रहते है, सबसे पहले इन होल्स की तलाश करें और फिर सीमेंट की मदद से इन्हें अच्छी तरह बंद कर दें.

एंट्री प्वाइंट्स को बंद करें

चूहे अक्सर दरवाजों के नीचे, सिंक की पाइप, बाथरूम की ड्रेनेज पाइप, रोशनदान, एयर शाफ्ट से घर में घुस जाते हैं, इनसे बचने के लिए आप इन एंट्री प्वॉइंट्स में स्टील की जाली लगाएं.

पिपरमिंट ऑयल छिड़कें

चूहों पर लगाम लगाने के लिए पिपरमिंट ऑयल आपके काफी काम आ सकता है. दरअसल इस तेल की स्मेल चूहों के पसंद नहीं आती और वो दुम दाबकर भागने लगते हैं. घर मे कॉर्नर और चूहों के आने वाले रास्तों में पिपरमिंट ऑयल छिड़क देंगे तो चूहों से छुटकारा मिल जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं