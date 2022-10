Rats Control: बिना जान से मारे घर से भगाना चाहते हैं चूहे? इन 5 तरीकों से रुकेगी इनकी एंट्री

How To Get Rid Of Rats Without Killing Them: चूहे हमारे घर के वो अनचाहे मेहमान होते हैं जिनकी कदम रखते ही तबाही शुरू हो जाती है, इसे देखकर न सिर्फ डर लगता है बल्कि घिन भी आती है. चूहे हमारे घरो में चादर, तकिए, गद्दे और कपड़े कुतर डालते हैं, साथ ही ये भोजन को भी जूठा करते हैं, जिससे प्लेग जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है. कुछ लोग चूहे से छुटाकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें जान से मारने में परहेज करते है, इसलिए वो बाजार में मिलने वाले चूहे के जहर का प्रयोग नहीं करते. अगर आप बिना मारे चूहे को घर से भगाना चाहते हैं कुछ कारगर उपाय कर सकते हैं.

बिना जान से मारे घर से चूहे को कैसे भगाएं?

1. नेफ्थलीन की गोलियां

सफेद रंग की नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल हम कपड़ों को कीड़े से बचाने के लिए करते हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इससे चूहों को भी भगाया जा सकता है, आपको इसके लिए बस इन गोलियों को घर के कोने पर रखना होगा.

2. लौंग

लौंग के तेल से सिर्फ चूहे ही घर से नहीं भागते बल्कि कई छोटे-मोटे कीड़ी मकौड़े भी दूर हो जाते हैं. इसके लिए लौंग को पतले कपड़े में बांध कर चूहों के आने जाने वाली जगहों पर रख दें, ऐसा करने से मनचाहे नतीजे सामने आएंगे.

3. लहसुन का पानी

लहसुन की महक से चूहे दूर भागते हैं और आपके घर के आसपास भी फटकने की कोशिश नहीं करते है. इसके लिए एक ग्लास पानी में लहसुन को क्रश करके मिला दें और उन जगहों पर रख दें जहां चूहे आते हैं. आप चाहें तो लहसुन की कलियां भी कोनों पर रख सकते हैं.

4. प्याज

प्याज से तेज गंध आती है जो टॉक्सिक होती है और चूहे इसे बिलकुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए रैट्स को भगाने के लिए अपने घर के कोनों में प्याज के टुकड़े रख दें या इसके रस को स्प्रे कर दें, ये एक बेहद असरदार तरीका है.

5. लाल मिर्च पाउडर

इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि लाल मिर्च पाउडर काफी तीखा होता है, इसकी गंध इंसान तो क्या चूहे भी नहीं सूंघ बाते ऐसे में आप चूहे के बिलों के आसपास रेड चिली पाउडर को छिड़क दें, चूहे दुम दबाकर भाग जाएंगे.

