Post Holi Skin Care: होली खेलने के बाद स्किन पर हो गई है एलर्जी, तो रसोई में रखी ये चीजें करेंगी इलाज

Home Remedies For Skin Allergy Caused By Colors: होली एक ऐसा त्योहार है जिस पर लोग एक दूसरे को ढेर सारा रंग लगाते हैं. लेकिन ये रंग कई हानिकारक केमिकल से भरपूर होते हैं जिससे आपको स्किन एलर्जी हो सकती है. इन रंगों के कारण आपको खुजली, जलन और रूखेपन की समस्या होने लगती हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आप होली के रंगों के कारण होने वाली एलर्जी में राहत प्रदान कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Home Remedies For Skin Allergy Caused By Colors) होली के कारण होने वाली एलर्जी को दूर करेम के घरेलू उपाय.....

रंगों से हुई स्किन एलर्जी के घरेलू उपाय (Home Remedies For Skin Allergy Caused By Colors) घी होली के बाद स्किन पर रूखापन और खुजली की समस्या होने लगती है. ऐसे में आप अपनी हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लगाकर मलें. फिर आप इसको अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाकर मसाज करें. इससे आपको स्किन एलर्जी में राहत प्रदान होगी. कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपको हर प्रकार की एलर्जी से बचे रहते हैं. स्किन पर नारियल तेल के इस्तेमाल करते हैं तो इससे त्वचा के रूखेपन को कम करने में मदद मिलती है. इससे आपकी स्किन इंफ्लेमेशन से भी दूर रहती है. ओट्स का पानी इसके लिए आप सबसे पहले एक मलमल का कपड़ा लें। फिर आप इसमें ओट्स डालकर पोटली बांध लें. इसके बाद आप इस पोटली को नहाने के पानी में डालें। फिर जब पानी का रंग बदल जाए तो आप इस पानी से नहा लें. इससे आपकी स्किन एलर्जी जैसे खुजलाहट (Skin Itching), रैशेज और लाल चकत्तों से छुटकारा मिल जाता है. दूध इसके लिए आप रूई को दूध को रूई में अच्छी तरह से भिगोकर अपनी स्किन पर अच्छी तरह से मलें. इससे होली के कारण आपकी स्किन पर होने वाली इरिटेशन को कम करने में मदद मिलती है. इससे साथ ही इससे आपको रंग निलालने में भी मदद मिलती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)