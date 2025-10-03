Advertisement
अचार के खाली डिब्बे से आ रही है गंदी बदबू? इन 4 कमाल के तरीकों से करें महक को दूर

Pickle Container Cleaning Tips:  अधिकतर लोग अपने घरों में अलग-अलग तरह का अचार बनाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन अचार के खाली डिब्बे से काफी ज्यादा बदबू आने लगती है आज आपको बताते हैं कैसे आप महक को दूर कर सकते हैं.

Oct 03, 2025
Pickle Container Cleaning Tips:  घर में किसी न किसी चीज का अचार तो जरूर बनता ही है. खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए लोग कई अलग-अलग तरह का अचार खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अचार खत्म होने के बाद आपने देखना होगा कि उस खाली डिब्बे से काफी ज्यादा बदबू आने लगते हैं.  प्लास्टिक का डिब्बा या स्टील का कंटेनर में से भी तेल की बदबू काफी ज्यादा आने लगती है. तीखापन, मसाले की बदबू बरकरार उस डिब्बे में ही रहती है, जिसको दूर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है आज आपको कुछ हैक्स बताते हैं, जिसकी मदद से अचार की बदबू को आसानी से डिब्बों से दूर कर सकते हैं आइए आपको बताते हैं.
 

अचार के खाली डिब्बे से बदबू कैसे दूर करें?
 

1. नींबू 

अगर आप अचार के खाली डिब्बे से बदबू को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो आप नींबू के रस और उसके छिलकों से आसानी से साफ कर सकते हैं. नींबू के स्लाइस को जार में डालकर पानी डालने के बाद इसको बंद करके रख दें आप देखेंगे की स्मेल दूर हो रही है.
 

2. गरम पानी

अचार के खाली डिब्बे से अगर काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, तो इसको साफ करने के लिए आप  गरम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. गरम पानी को डिब्बे में डालकर साबुन के पानी को भी मिला दें.
 

3. बेकिंग सोडा

2 चम्मच बेकिंग सोडा को अचार के खाली डिब्बें में डालकर पानी से भर दें और फिर इसका ढक्कन बंद कर दें और ऐसी छोड़ दें अब आप देखेंगे की बदबू की समस्या दूर हो रही है. अगर आप भी महक से परेशान हो गए हैं, तो आपको इसको जरूर अपनाना चाहिए.
 

4. नमक का पानी

अगर आप अचार के खाली डिब्बें में नमक का पानी डालकर भी साफ करते हैं, तो महक काफी हद तक दूर हो जाएगी. रगड़कर आप इसको अच्छे से साफ करें.
 

इसे भी पढ़ें: इन कमाल के किचन टिप्स को अपनाकर चाय की काली पड़ी छन्नी को मिनटों में करें साफ

 

;