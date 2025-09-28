Advertisement
trendingNow12939749
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बालों में पसीने की वजह से आती है गंदी बदबू? इन 5 तरीकों से मिल सकता है छुटकारा!

Hair Care Tips:  पसीना आते ही बालों का बुरा हाल हो जाता है और सिर में काफी ज्यादा गंदी बदबू भी आने लगती है, जिस वजह से कई सारी हेयर की समस्या भी होने लगती है आज आपके बताते हैं कैसे आप बालों में पसीने से छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बालों में पसीने की वजह से आती है गंदी बदबू? इन 5 तरीकों से मिल सकता है छुटकारा!

Hair Care Tips:  धूल, धूप, मिट्टी और ढेर सारे पसीने की वजह से सिर में काफी ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है, जिस वजह से लोगों के सामने खड़े भी नहीं हो पाते हैं. कई बार बालों की चिपचिपाहट और ज्यादा देर तेल लगाए रखने से भी ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है. आपको अपने बालों की केयर करनी बेहद ही ज्यादा जरूरी होती है. आपको अपने बालों को समय-समय पर अच्छे से धोना चाहिए. अगर आप भी बालों में पसीने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपको बताते हैं, इससे छुटकारा पाने के कमाल के टिप्स, आपको भी जरूर अपना लेने चाहिए.
 

बालों में पसीने की गंदी बदबू से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. सेब का सिरका 

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप भी बालों में पसीने की गंदी बदबू से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप सेब का सिरका भी अपने बालों में लगा सकते हैं. बालों में होने वाले डैंड्रफ और खुजली से भी छुटकारा आपको मिल सकता है.
 

2. नींबू का रस 

बाजारों में बालों में पसीने की गंदी बदबू से छुटकारा पाने के लिए कई सारी चीजें आ गई हैं, जिनसे लोग छुटकारा पाने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं. अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नींबू का रस बालों में लगा सकते हैं.
 

3. एलोवेरा 

अगर आप अपने बालों में एलोवेरा जेल को लगाते हैं, तो भी आप बालों में पसीने की गंदी बदबू से छुटकारा आसानी से पा सकते हैं. बदबू दूर करने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार भी आप इसको बालों में लगा सकते हैं.
 

4. प्याज का रस 

बालों के लिए प्याज का रस काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. बालों से बदबू को दूर करने के लिए ये मददगार साबित होता है. बालों का झड़ना कम करके बालों को बढ़ाने में ये फायदेमंद है.
 

5. टी-ट्री ऑयल

टी-ट्री ऑयल को भी आप अपने बालों में लगाकर अच्छे से मसाज कर सकते हैं. ये आपके बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

smelly hair scalphair care tips

Trending news

Mann Ki Baat LIVE Updates: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
Mann Ki Baat
Mann Ki Baat LIVE Updates: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
Tamil Nadu Stampede
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
;