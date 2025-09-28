बालों में पसीने की वजह से आती है गंदी बदबू? इन 5 तरीकों से मिल सकता है छुटकारा!

Hair Care Tips: धूल, धूप, मिट्टी और ढेर सारे पसीने की वजह से सिर में काफी ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है, जिस वजह से लोगों के सामने खड़े भी नहीं हो पाते हैं. कई बार बालों की चिपचिपाहट और ज्यादा देर तेल लगाए रखने से भी ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है. आपको अपने बालों की केयर करनी बेहद ही ज्यादा जरूरी होती है. आपको अपने बालों को समय-समय पर अच्छे से धोना चाहिए. अगर आप भी बालों में पसीने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपको बताते हैं, इससे छुटकारा पाने के कमाल के टिप्स, आपको भी जरूर अपना लेने चाहिए.



बालों में पसीने की गंदी बदबू से कैसे छुटकारा पाएं?



1. सेब का सिरका

अगर आप भी बालों में पसीने की गंदी बदबू से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप सेब का सिरका भी अपने बालों में लगा सकते हैं. बालों में होने वाले डैंड्रफ और खुजली से भी छुटकारा आपको मिल सकता है.



2. नींबू का रस

बाजारों में बालों में पसीने की गंदी बदबू से छुटकारा पाने के लिए कई सारी चीजें आ गई हैं, जिनसे लोग छुटकारा पाने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं. अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नींबू का रस बालों में लगा सकते हैं.



3. एलोवेरा

अगर आप अपने बालों में एलोवेरा जेल को लगाते हैं, तो भी आप बालों में पसीने की गंदी बदबू से छुटकारा आसानी से पा सकते हैं. बदबू दूर करने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार भी आप इसको बालों में लगा सकते हैं.



4. प्याज का रस

बालों के लिए प्याज का रस काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. बालों से बदबू को दूर करने के लिए ये मददगार साबित होता है. बालों का झड़ना कम करके बालों को बढ़ाने में ये फायदेमंद है.



5. टी-ट्री ऑयल

टी-ट्री ऑयल को भी आप अपने बालों में लगाकर अच्छे से मसाज कर सकते हैं. ये आपके बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.