इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर दोमुंहे बालों को हमेशा के लिए कह दें गुडबाय, जरूर करें ट्राई

Split Ends Remedies At Home:  आजकल अधिकतर लड़कियां अपने झड़ते बालों से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं, दोमुंहे बालों की वजह से सारे बाल खराब दिखने लग जाते हैं अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स को अपना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:45 AM IST
Split Ends Remedies At Home:  आजकल बदलते खान-पान और लाइफस्टाइल की वजह इसका बुरा असर बालों में देखने को मिल रहा है कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है अगर आप दोमुंहे बालों की वजह से परेशान हैं और काफी कुछ करने के बाद भी समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं सही देखभाल और उपायों से दोमुंहे बालों की समस्या को काफी हद तक आप दूर कर सकते हैं आपको बता दें इस समस्या के चलते बालों की लंबाई बढ़नी भी काफी मुश्किल हो जाती है आइए आपको बताते हैं छुटकारा पाने के उपाय.
 

दोमुंहे बालों से छुटकारा कैसे पाएं?
 

1. नियमित ट्रिमिंग

अगर आप दोमुंहे बालों से छुटकारा हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, तो आप नियमित ट्रिमिंग कर सकते हैं. दोमुंहे बालों से छुटकारा पाने का सबसे आसान और असरदार उपाय है. हर 6-8 हफ्ते में बालों की ट्रिमिंग आपको करनी ही चाहिए.
 

2. हीट स्टाइलिंग टूल्स 

अगर आप बालों को हेल्दी लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं, तो आप  हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए, इससे आपके बालों को नुकसान होता है और दोमुंहे बालों की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है.
 

3. केले का हेयर मास्क 

अगर आप हमेशा के लिए दोमुंहे बालों की समस्या से छुटकारा पाना चाहते है, तो आप केले का हेयर मास्क लगा सकते हैं. ये आपके बालों को भरपूर पोषण देने में मदद करता है. इसको लगाने से बाल मुलायम और खूबसूरत बनते हैं.
 

4. रोजाना तेल की मालिश 

अगर आप दोमुंहे बालों की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना तेल की मालिश को कर लेना चाहिए, इससे आपके बाल काफी ज्यादा मजबूत और शाइनी लगते हैं.
 

5. अंडे का मास्क

बालों के लिए अंडे का मास्क काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. दोमुंहे बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इसको बालों में हफ्ते में 3 दिन जरूर लगाना चाहिए.
 

इसे भी पढ़ें: क्या आपके होंठों के पास भी काली हो जाती स्किन? क्या है वजह

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

