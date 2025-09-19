जिद्दी ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स ने कर दिया चेहरे का नूर फीका? इन घरेलू उपायों को अपनाकर मिल सकता है छुटकारा!

Home Remedies For Blackheads Or Whiteheads: अधिकतर लड़कियां जिद्दी ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं काफी कुछ करने के बाद भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. प्रदूषण की वजह से त्वचा काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है. मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो इस समस्या को दूर करने के दावा करते हैं अगर आप भी ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटकारा कैसे पाएं?



1. टी ट्री ऑयल

अगर आप ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रूई में टी ट्री ऑयल लगाकर इससे आप छुटकारा पा सकते हैं. दिन में 2 बार भी आप इसको चेहरे पर लगा सकते हैं.



2. नींबू का रस और शहद

अगर आप ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नींबू का रस और शहद को ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स वाली जगह पर आपको लगाना चाहिए. 2 से 3 मिनट तक आपको इसको लगाना चाहिए.

3. मुल्तानी मिट्टी और रोज वॉटर फेस पैक

अगर आप रोजाना मुल्तानी मिट्टी और रोज वॉटर फेस पैक को चेहरे पर लगाते हैं, तो ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटकारा मिल सकता है. स्किन पर नेचुरल ग्लो पाने के लिए आपको इसको चेहरे पर लगाना चाहिए. चेहरे को चमकदार बनाने के लिए भी आप इसको चेहरे पर लगा सकते हैं.

4. दही फेस पैक

अगर आप अपने चेहरे पर दही फेस पैक को लगाते हैं, तो ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटाकारा आप पा सकते हैं. स्किन सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए भी ये फायदेमंद होता है. ये आपकी स्किन को साफ करके सारी गंंदगी को हटाने में मददगार होती है.

