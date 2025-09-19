जिद्दी ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स ने कर दिया चेहरे का नूर फीका? इन घरेलू उपायों को अपनाकर मिल सकता है छुटकारा!
जिद्दी ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स ने कर दिया चेहरे का नूर फीका? इन घरेलू उपायों को अपनाकर मिल सकता है छुटकारा!

Home Remedies For Blackheads Or Whiteheads: बढ़ती उम्र के कारण जिद्दी ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स का आपको सामना करना पड़ता है,तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं?

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:58 AM IST
जिद्दी ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स ने कर दिया चेहरे का नूर फीका? इन घरेलू उपायों को अपनाकर मिल सकता है छुटकारा!

Home Remedies For Blackheads Or Whiteheads:  अधिकतर लड़कियां जिद्दी ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं काफी कुछ करने के बाद भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. प्रदूषण की वजह से त्वचा काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है. मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो इस समस्या को दूर करने के दावा करते हैं अगर आप भी ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटकारा कैसे पाएं?
 

1. टी ट्री ऑयल

अगर आप ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रूई में टी ट्री ऑयल लगाकर इससे आप छुटकारा पा सकते हैं. दिन में 2 बार भी आप इसको चेहरे पर लगा सकते हैं.
 

2. नींबू का रस और शहद

अगर आप ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नींबू का रस और शहद को ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स वाली जगह पर आपको लगाना चाहिए. 2 से 3 मिनट तक आपको इसको लगाना चाहिए.

 

इसे भी पढ़ें: महंगे पार्लर वाले फेशियल छोड़िएं! त्वचा को बेदाग बनाने के लिए लगाएं ये खास फेस पैक!

 

3. मुल्तानी मिट्टी और रोज वॉटर फेस पैक

अगर आप रोजाना मुल्तानी मिट्टी और रोज वॉटर फेस पैक को चेहरे पर लगाते हैं, तो ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटकारा मिल सकता है. स्किन पर नेचुरल ग्लो पाने के लिए आपको इसको चेहरे पर लगाना चाहिए. चेहरे को चमकदार बनाने के लिए भी आप इसको चेहरे पर लगा सकते हैं.

4. दही फेस पैक 

अगर आप अपने चेहरे पर दही फेस पैक को लगाते हैं, तो ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स से छुटाकारा आप पा सकते हैं. स्किन सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए भी ये फायदेमंद होता है. ये आपकी स्किन को साफ करके सारी गंंदगी को हटाने में मददगार होती है. 

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

