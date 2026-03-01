गर्मियों में पसीना और गंदे-बदबूदार अंडरआर्म्स से हो गए हैं परेशान? दिनभर फ्रेश रहने के लिए अपनाएं ये कमाल के घरेलू उपाय

Advertisement
Sweaty And Smelly Underarms Remedy: हल्की-हल्की गर्मी पड़ने लगी है और ऐसे में पसीना और गंदे-बदबूदार अंडरआर्म्स से लोग परेशान रहते हैं आज आपको कुछ कमाल के टिप्स बताते हैं जिसको फॉलो करके आप दिनभर खुद को फ्रेश रख सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 01, 2026, 09:37 AM IST
Sweaty And Smelly Underarms Remedy:  अब हल्की गर्मी सी होने लगी है. इस मौसम में सबसे बड़ी परेशान जो लोगों को काफी ज्यादा होती है वो है शरीर से निकलने वाला पसीना और उसकी बदबू, इसकी वजह से लोगों को आस-पास शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है. इससे कॉन्फिडेंट भी काफी ज्यादा लो हो जाता है. ये समस्या तब ज्यादा बढ़ने लग जाती है जब ट्रैफिक और धूप में घंटो खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन भी पूरे समय बना रह सकता है. डिओड्रेंट और परफ्यूम्स लगाने के बाद भी इसका असर कुछ समय तक के लिए ही हो सकता है. लड़कियों के साथ-साथ इस समस्या से हर कोई परेशान रहते हैं. अगर आप भी इस समस्या का सामना करते हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ टिप्स को अपना सकते हैं. 
 

गंदे-बदबूदार अंडरआर्म्स से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. नींबू का रस

गर्मियों में पसीना और गंदे-बदबूदार अंडरआर्म्स से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. इससे कई जगह पर शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है. अगर आप पसीने की बदबू वाले बैक्टीरिया को खत्म करना चाहते हैं, तो आप नींबू का रस भी लगा सकते हैं. नींबू में नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल जैसे गुण होते हैं, जो होने वाली बदबू से छुटकारा दिलाते हैं.
 

2. बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा कई चीजों में बड़ा ही काम आता है. अंडरआर्म्स की बदबू वाली जगह को दिनभर फ्रेश रखने के लिए आप इस सफेद चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका आपको पेस्ट बनाकर अंडरआर्म्स में कुछ देर लगाकर फिर पानी से साफ कर लेना है.
 

3. नारियल तेल और कपूर

नारियल तेल और कपूर का इस्तेमाल आप अंडरआर्म्स की बदबू को हटाने के लिए कर सकती हैं. इसका आपको पेस्ट बनाकर अपने अंडरआर्म्स में लगा लेना है और आपको काफी ज्यादा असर देखने को भी मिलेगा.
 

4. मुल्तानी मिट्टी

मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए काफी बेहतर मानी जाती है. अगर आप इसको अपने अंडरआर्म्स पर लगाते हैं, तो गजब के असर देखने को मिल जाएंगे. इसका पेस्ट बनाकर आप अपने अंडरआर्म्स में लगा सकते हैं. आप इसको नहाने से पहले लगा सकती हैं और फिर वॉश कर सकती हैं. 

 

ये भी पढ़ें:  10 रुपये में पसीने की बदबू होगी दूर, चेहरे पर आएगा ग्लो, जानें सीक्रेट!
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
 

Ritika

