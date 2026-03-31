महंगे क्लीनर को छोड़िए! बाथरूम के बेसिन की गंदी पाइप चिपचिपाहट को खत्म करने के लिए अपनाएं ये वायरल देसी जुगाड़

Dirty Bathroom Basin Pipes Remedies: घर की साफ-सफाई करना बेहद ही जरूरी होता है, वरना इतनी जम जाएगी कि वहां पर रहना तक मुश्किल हो जाएगा. घर की सफाई करते समय लोग अधिकतर फर्श, दीवारें या वॉशबेसिन को साफ करते हैं, जो ऊपर-ऊपर से लोग देख ही लेते हैं लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं, जो छूट ही जाती है और इससे छुटकारा भी आसानी से नहीं पा सकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं बाथरूम के बेसिन की पाइप की जिसको छूने में भी अजीब लगता है वो काफी ज्यादा गंदी और चिपचिपी रहती है. कुछ लोग इसको साफ करना तक भूल ही जाते हैं, जिस वजह से इसमें गंदगी जमा होती रहती है.



अगर इसको ठीक से साफ ना किया जाए, तो पाइप चिपचिपी, बदबूदार और बैक्टीरिया का अड्डा बनकर रह जाती है, इसमें से कई सारे कीड़े भी नजर आने लगते हैं. लोगों को तो इसे छूने में भी घिन ही आने लगती है. पाइप में जमा गंदगी खराब तो लगती है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक है. इसको समय रहते ही आपको साफ करने की जरूरत है. आइए आपको इस खबर में बताते हैं, कि कैसे आप इसको साफ कर सकते हैं.



बाथरूम के बेसिन की गंदी पाइप को कैसे करें साफ?

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1. बेकिंग सोडा

अगर आप बाथरूम के बेसिन की गंदी पाइप को चकाचक साफ करना चाहते हैं. तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. पाइप के ऊपर से आपको बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर इसको लगा लेना है. 5 से 10 मिनट तक रगड़कर साफ कर लेना है.



2. सिरका

बाथरूम के बेसिन की गंदी पाइप को साफ करने के लिए आपको सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए. ये गंदगी को साफ करके चमकाने का काम करता है. ब्रश की मदद से आपको इसको अच्छे से रगड़ना चाहिए.



3. डिटर्जेंट पाउडर

पाइप को खोलकर इसको अलग-अलग कर लें और साथ ही इसमें डिटर्जेंट पाउडर को लगाकर ब्रश की मदद से इसको अच्छे से रगड़े. पाइप को हल्के गर्म पानी के साथ डिर्टंजेंट में मिलाकर आपको इसको साफ करना चाहिए.



आपको इस गंदी और चिपचिपी पाइप को महीने में कम से कम एक बार या हर 15 दिन में इसको साफ करते रहना चाहिए. इससे गंदगी जमा नहीं होगी और पाइप लंबे समय तक साफ और चकाचक बना रहेगा.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)