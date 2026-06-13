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गर्मियों में अंडरआर्म से आती है बदबू, नहाते समय करें ये काम, दिनभर नहीं आएगी दुर्गंध

गर्मियों के मौसम में पसीना आना बेहद नॉर्मल है. पसीने की वजह से अंडरआर्म्स से काफी बदबू आती है. अधिकतर लोग इस बदबू की समस्या से परेशान रहते हैं. इस उपाय से दुर्गंध दूर हो सकती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 13, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:59 PM IST
गर्मियों में अंडरआर्म से आती है बदबू, नहाते समय करें ये काम, दिनभर नहीं आएगी दुर्गंध

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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