गर्मियों के मौसम में काफी पसीना आता है. इस दौरान अंडरआर्म से काफी दुर्गंध आती है. अगर आप अंडरआर्म की बदबू की समस्या से परेशान हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं. इस उपाय को करने से दुर्गंध की समस्या दूर हो सकती है. रोजाना नहाने के बाद भी शरीर से पसीने की बदबू आती है.
गर्मियों के मौसम में परफ्यूम या डियोड्रेंट लगाने के बाद भी शरीर से कुछ ही घंटों में शरीर से बदबू आने लगती है. दरअसल पसीना स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आता है जिस वजह से बदबू की समस्या होती है. इसी वजह से परफ्यूम लगाने के बाद भी बदबू पूरी तरह से कम नहीं होती है. अगर आप भी अंडरआर्म्स की बदबू से परेशान हैं तो आप नहाते समय ये उपाय कर सकते हैं. इस उपाय को करने से बदबू दूर हो जाएगी.
शरीर में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स पसीना बनाती है. अंडरआर्म्स में अपोक्राइन ग्रंथियां होती है. शरीर से निकलने वाले पसीना स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलकर बदबू पैदा कर देता है. नमी, टाइट कपड़े, हार्मोनल बदलाव और साफ-सफाई की वजह से भी बदबू की समस्या बढ़ जाती है.
अगर आपके अंडरआर्म्स से बदबू की समस्या से परेशान हैं. नहाते समय सिर्फ नॉर्मल साबुन यूज करने की बजाय और एंटी बैक्टीरियल या मेडिकेटेड बॉडीवॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में बॉडीवॉश स्किन पर मौजूद उन बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं. आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार बैक्टीरिया कम करने वाला बॉडीवॉश चुन सकते हैं.
बेंजोयल पेरोक्साइड युक्त वाला बॉडी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस बॉडी वॉश की मदद से बैक्टीरिया कम हो सकते हैं. इसे आप 2 से 4 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. फिर साफ पानी से धो लें. इससे बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया कम हो सकते हैं.
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