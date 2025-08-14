चुकंदर+गुलाब जल से बनाएं कोलेजन बूस्टर, स्किन होगी टाइट, झुर्रियों का होगा जड़ से सफाया
चुकंदर+गुलाब जल से बनाएं कोलेजन बूस्टर, स्किन होगी टाइट, झुर्रियों का होगा जड़ से सफाया

स्किन को नेचुरल तरीके से टाइट, हेल्दी और ग्लोइंग बनाना है, तो घर इस क्रीम को बनाकर जरूर लगाएं. त्वचा पर दिखने वाले एंजिग के लक्षणों के लिए ये एक रामबाण उपाय साबित हो सकता है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:37 PM IST
स्किन के चमकदार, टाइट रहने का असली सीक्रेट त्वचा में मौजूद कोलेजन होता है. लेकिन 25 साल की उम्र के बाद इसका उत्पादन धीरे-धीरे कम होने लगता है. जिसका नतीजा फाइन लाइन्स, ढीली, दाग, ड्राईनेस के रूप में त्वचा पर नजर आता है. वैसे तो मार्केट में इसके लिए कई महंगे सीरम उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो घर पर भी एक सस्ती, आसान और नेचुरल कोलेजन बूस्टर क्रीम बना सकते हैं. खास बात है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें आपकी किचन में आसानी से मिल जाएंगी.  

इसे भी पढ़ें- 40 की उम्र में भी झुर्रियां रहेंगी चेहरे से दूर, हेल्दी टाइट स्किन के लिए फॉलो करें ये रूटीन

 

कोलेजन बूस्टर बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत

- 1 ताजा चुकंदर
- 1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च
- 70 मि.ली. गुलाब जल
- 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज
- 1 बड़ा चम्मच मीठा बादाम तेल
- 10 बूंदें जोजोबा ऑयल
- 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन 
- 3–5 बूंदें विटामिन E 

बनाने की विधि

- चुकंदर को छीलकर कद्दूकस करें और मलमल के कपड़े से इसका रस निकाल लें. बता दें कि चुकंदर में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोलेजन बनने में मदद करते हैं और स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं.

- अब एक छोटे पैन में चुकंदर का रस, गुलाब जल और कॉर्नस्टार्च डालकर मध्यम आंच पर पकाएं. लगातार चलाते रहें जब तक यह गाढ़ा और स्मूथ क्रीम जैसा न हो जाए.

- दूसरे पैन में अलसी के बीज पानी में डालकर 4–5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं. ठंडा होने पर मलमल के कपड़े से छान लें. यह जेल स्किन को मॉइस्चर और ओमेगा-3 फैटी एसिड देता है.

- जब चुकंदर वाला मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसमें अलसी का जेल, बादाम तेल और जोजोबा ऑयल डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

- अंत में क्रीम को साफ, स्टरलाइज किए हुए कांच के जार में भरकर फ्रिज में रखें. इसे 7 दिनों के भीतर इस्तेमाल करें.

इस्तेमाल करने का तरीका

रात को चेहरा धोने के बाद और टोनिंग के बाद, इस क्रीम की थोड़ी मात्रा चेहरे और गर्दन पर ऊपर की ओर मसाज करते हुए लगाएं. सुबह गुनगुने पानी से चेहरा धो लें. ध्यान रखें कि चुकंदर हल्का दाग छोड़ सकता है, इसलिए सफेद तकिए से बचें. दिन में हमेशा सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि सूरज की किरणें कोलेजन को नुकसान पहुंचाती हैं.

यह क्रीम क्यों असरदार है?

चुकंदर इस क्रीम का मेन इंग्रीडिएंट है जो विटामिन C से भरपूर, कोलेजन बनाने वाले एंजाइम को एक्टिव करता है. इसके अलावा अलसी में ओमेगा-3 और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को लचीलापन और नमी देता है. गुलाब जल नैचुरल टोनर, पीएच को बैलेंस करता है. कॉर्नस्टार्च मॉइस्चर लॉक करने में मदद करता है. बादाम तेल में विटामिन A, D, E होता है जो स्किन को रिपेयर और सॉफ्ट बनाता है. वहीं, जोजोबा ऑयल स्किन के नैचुरल ऑयल जैसा काम कर नमी बरकरार रखता है.

इन बातों का ध्यान रखें

सेंसिटिव स्किन वालों के लिए चुकंदर की मात्रा कम रखें. ज्यादा एंटी-एजिंग असर के लिए ठंडा होने के बाद इसमें 2–3 बूंद रोजहिप ऑयल डालें. प्रिजर्वेटिव के बिना बनी क्रीम ज्यादा दिन नहीं चलती, इसलिए ताजी बनाकर इस्तेमाल करें.

इसे भी पढ़ें- त्वचा में कसावट के लिए खाएं ये 5 हाई कोलेजन वाले फूड्स

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

Homemade collagen cream

