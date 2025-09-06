घर बैठे आसानी से पीले पड़े नाखूनों को बनाएं खूबसूरत, इन 5 कमाल के टिप्स से बनेंगे शाइनी!
घर बैठे आसानी से पीले पड़े नाखूनों को बनाएं खूबसूरत, इन 5 कमाल के टिप्स से बनेंगे शाइनी!

Healthy Nails Tips Home Remedies:  अगर आप भी अपने पीले पड़े नाखूनों को खूबसरत और शाइनी बनाना चाहते हैं, तो कमाल के टिप्स बताते हैं.

 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:49 PM IST
घर बैठे आसानी से पीले पड़े नाखूनों को बनाएं खूबसूरत, इन 5 कमाल के टिप्स से बनेंगे शाइनी!

Healthy Nails Tips Home Remedies:  आजकल लड़कियां नाखनों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए केमिकल वाली नेलपेंट का इस्तेमाल काफी ज्यादा करती हैं. नाखून की सही से सफाई न करना, हेल्दी डाइट को ना करने से अक्सर पीले नाखूनों की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से पीले पड़े नाखूनों को खूबसरत और शाइनी घर बैठे बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

नाखूनों को खूबसरत और शाइनी कैसे बनाएं?
 

1.  ऑलिव ऑयल  

अगर आप अपने नाखूनों को खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो आप ऑलिव ऑयल से रोजाना रात में सोने से पहले नाखूनों की अच्छे से मालिश कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में नाखून  मजबूत, चमकदार और खूबसूरत दिखाई देंगे.
 

2. नारियल तेल

नारियल तेल स्किन, बालों के साथ-साथ आपके  नाखूनों को नमी और पीलेपन से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होता है. रोजाना सोने से पहले हल्के नारियल तेल से नाखूनों की मालिश आपको करनी चाहिए.
 

3. बेकिंग सोडा 

पीले पड़े नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्के हाथों से 5 मिनट तक इस सोडा के पेस्ट को आपको हाथों में लगाकर रखना चाहिए.
 

4. नींबू का रस 

पीले और काले पड़े नाखूनों को साफ और सुंदर रखने के लिए आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रोजाना 5 से 10 मिनट तक नाखूनों पर आपको इस खास रस को लगाकर रखना चाहिए.
 

इसे भी पढ़ें: आइब्रो को मोटा-घना बनाने के लिए ये हैं 5 कमाल के घरेलू नुस्खे!

 

 

5. हेल्दी डाइट 

नाखूनों को सफेद और खूबसूरत, हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट भी लेनी चाहिए. अंडा, दाल, मूंगफली, पालक और हरी सब्जियों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.
 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

