Teeth Whitening: इन चीजों की मदद से करें दांतों की सफाई, मिलेगी Deepika Padukone जैसी मुस्कान

How to Get Rid of Yellow Teeth: आखिर कौन नहीं चाहता कि उसके दांत हमेशा चमकते रहें और उनकी स्माइल बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से कम न लगें, इसके लिए हमें दांतों का खास ख्याल रखना पड़ता है. अगर किसी वजह दांतों में पीलापन आ जाए तो हम मुस्कुराने से कतराने लगते हैं और इससे फेस ब्यूटी पर बुरा असर पड़ता है. आमतौर पर जो लोग गुटखा, पान मसाला, पान, कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं या फिर दांतों की सफाई का ध्यान नहीं रखते उनके दांतों पर बुरा असर पड़ता है. आइए जानते हैं कि हम किन चीजों की मदद से दांतों को चमका सकते हैं, जिससे इसकी सफेदी वापस आ जाए.

दांत साफ करने के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल

बेकिंग सोडा Baking soda

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम ब्रेड और केक जैसी चीजों को बेक करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल दांतों की सफेदी वापस लाने के लिए भी किया जा सकता है. आप चाहें तो घर में ही बेकिंग सोडा का पेस्ट तैयार कर लें या फिर ऐसे टूथपेस्ट खरीदें जिसमें बेकिंग पाउडर की मात्रा ज्यादा हो. कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि ये एक सेफ तरीका है. इसके लिए आप बेकिंग सोडा और नींबू के रस को मिक्स कर लें और टूथब्रश की मदद से इसे दांतों पर अप्लाई करें और हल्के हाथों से रगड़े. 2-3 बार ऐसा करने से दांत पूरी तरह साफ हो जाएंगे.

नारियल तेल Coconut Oil

नारियल तेल का इस्तेमाल आप कुकिंग, बालों और स्किन के लिए करते होंगे, ये आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दांतों की सफाई के काम आ सकता है. ये नुस्खा सदियों से चला आ रहा है और ये बेहद कारगर भी है. इसके लिए आप अपने मुंह में एक बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल डालें और 15 से 20 मिनट तक मुंह में ही रखें. इस प्रॉसेस को ऑयल पुलिंग कहा जाता है. ऐसा करने से न सिर्फ दांत साफ हो जाएंगे बल्कि इसमें शानदार चमक भी आ जाएगी.

नमक Salt

नमक को हम खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इससे दांतों की सफाई भी की जा सकती है. इसके लिए आप नमक को कटोरी में रखें और इसे उंगली या ब्रश की मदद से दांतों के कोने-कोने में रगड़े ऐसे करने से दांत साफ होंगे और तमाम तरह के नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरियाज भी खत्म हो जाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि नमक का असर थोड़ा ज्यादा हो

