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दांतों के पीलेपन से कैसे मिलेगा छुटकारा? डॉक्टर से जानें इसके पीछे का कारण और असरदार उपाय

#HumFitTohIndiaHit दांतों में पीलापन की वजह से अक्सर लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है. एशियन हॉस्पिटल डेंटल डॉ. हमीद रैहान से जानते हैं दांतों में पीलेपन का क्या कारण है. इस समस्या से निजात कैसे पा सकते हैं? 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:22 PM IST
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दांतों के पीलेपन से कैसे मिलेगा छुटकारा? डॉक्टर से जानें इसके पीछे का कारण और असरदार उपाय

World Oral Health Day: दांतों में पीलापन की समस्या बेहद आम समस्या बन गई है. पीले दांत ना केवल स्माइल बल्कि आत्मविश्वास को भी कम कर देते हैं. ज्यादा मात्रा में चाय-कॉफी, गलत तरीके से ब्रश करना, मुंह की सफाई में लापरवाही की वजह से दांत पीले हो जाते हैं. सही देखभाल की मदद से पीले दांतों को साफ किया जा सकता है. एशियन हॉस्पिटल डेंटल डॉ. हमीद रैहान से जानते हैं दांतों को पीलापन कैसे दूर करें. 

पीले दांतों का कारण 
डॉक्टर का कहना है कि दांतों के पीलापन के पीछे कई कारण हो सकते हैं. चाय-कॉफी, रेड वाइन और तंबाकू का अधिक सेवन करने से भी दांतों का रंग पीला पड़ जाता है. इसके अलावा सही से ब्रश ना करना, फ्लॉसिंग ना करना और उम्र बढ़ने के साथ इनेमल का घिसना भी दांतों के रंग को प्रभावित करता है. डॉक्टर का कहना है कि इनेमल कमजोर होने पर दांतों की अंदरूनी परत दिखने लगती है जो कि पीली होती है. केवल दांतों की बाहरी सफाई जरूरी नहीं है बल्कि इनेमल की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है. 

दांतों का पीलापन दूर करने के उपाय
सही तरीके से ब्रश करें
दांतों का पीलापन दूर करने के लिए दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए. ब्रश करते समय हल्के हाथों से गोलाकार मूवमेंट में ब्रश करें. हार्ड ब्रश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इनेमल को नुकसान हो सकता है. आप डेंटिस्ट से सलाह लेकर अपने दांतों को सही तकनीक से साफ कर सकते हैं. 

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फ्लॉसिंग और माउथवॉश का इस्तेमाल
केवल ब्रश करना ही काफी नहीं है. फ्लॉसिंग करने से दांतों के बीच फंसे कण बाहर निकल जाते हैं. माउथवॉश करने से बैक्टीरिया भी कम होते हैं. 

खाने-पीने की आदतों में बदलाव
चाय-कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करें. अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो उसके बाद पानी से कुल्ला कर लें. डाइट में ताजे फल और सब्जियां जैसे गाजर और सेब को शामिल कर सकते हैं. इससे दांतों की नेचुरल सफाई होती है. 

प्रोफेशनल ट्रीटमेंट भी है विकल्प
दांतों का पीलापन ज्यादा है तो आप डॉक्टर की सलाह पर प्रोफेशनल क्लीनिंग या फिर टीथ व्हाइटनिंग करवा सकते हैं. प्रोफेशनल ट्रीटमेंट काफी सुरक्षित होता है. डेंटल क्लिनिक में की गई व्हाइटनिंग प्रक्रिया से कुछ ही सिटिंग में दांतों का पीलापन काफी हद तक साफ किया जा कता है. 

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इस समस्या को ना करें नजरअंदाज 
अगर आपके दांतों का रंग लगातार बदल रहा है, मसूड़ों से खून या बदबू आती है तो इसे नजरअंदाज ना करें. यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है. दांतों का पीलापन एक आम समस्या है लेकिन सही ओरल हाइजीन, नियमित डेंटल चेकअप की मदद से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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