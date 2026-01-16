कम उम्र में सफेद होते बाल, जानिए कैसे एक घरेलू उपाय बदल सकता है हेयर गेम

पहले के समय में जहां बाल सफेद होने की समस्या चालीस-पचास की उम्र के बाद दिखाई देती थी, वहीं अब स्कूल-कॉलेज जाने वाले युवाओं तक में बाल सफेद होना देखा जा रहा है. कई बार बाल खुद सफेद हो जाते हैं तो बहुत बार बाल काफी कम उम्र में ही पूरे सफेद हो जाते हैं. ऐसे में लोग तुरंत समाधान चाहते हैं. बार-बार हेयर कलर करना न तो सेहत के लिए अच्छा है और न ही हर किसी के पास इतना समय होता है. पर क्या आपको पता है कि आयुर्वेद में बालों को शरीर की अंदरूनी सेहत का आईना माना गया है.

संतुलन

आयुर्वेद मानता है कि जब शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगड़ता है, तो इसका असर सीधे बालों की जड़ों पर पड़ता है. वहीं विज्ञान भी ये मानता है कि मेलानिन नामक पिगमेंट की कमी से बाल सफेद होते होने लग जाते हैं. मेलानिन ही वो तत्व है जो बालों को काला रंग देता है. जब तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, या पोषण की कमी होती है, तो मेलानिन बनना कम हो जाता है. ऐसे में कुछ प्राकृतिक चीजें मदद कर सकती हैं.

सौंफ है फायदेमंद

सौंफ उन्हीं प्राकृतिक चीजों में से एक है. आमतौर पर सौंफ को लोग खाना खाने के बाद पाचन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे त्रिदोष नाशक माना गया है. सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉयड्स, और कुछ ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. विज्ञान के अनुसार, एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं. यही डैमेज बालों के समय से पहले सफेद होने की एक बड़ी वजह भी बन जाता है.

नेचुरल पिगमेंट

सौंफ में मौजूद नेचुरल पिगमेंट बालों पर हल्की डार्क कोटिंग बनाते हैं. ये तरीका बालों को अंदर से काला नहीं करता, लेकिन सफेद बालों को अस्थायी रूप से छुपाने में मदद करता है. इस देसी नुस्खे की प्रक्रिया भी बहुत ही ज्यादा आसान है. सबसे पहले सौंफ को साफ पानी में कुछ देर भिगोया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाएं. इसके बाद उसे हल्की आंच पर भूनकर पूरी तरह जलाया जाता है. जब सौंफ जलकर काली राख बन जाती है, तो उसे ठंडा करके बहुत बारीक पीस लिया जाता है.

पाउडर ऐसे लगाएं

यह पाउडर सफेद बालों पर लगाया जाता है. इसका असर एक दिन तक रहता है और अगली बार बाल धोने पर यह हट सकता है. अगर उम्र से पहले ही सफेद बालों की समस्या लगातार बढ़ रही है, तो आयुर्वेद और विज्ञान दोनों यही सलाह देते हैं कि खानपान सुधारें, तनाव न लें, और शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं और बालों पर तरह-तरह के केमिकल एक्पेरिमेंट से बचें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.