आटे में लगे कीड़े और घुन से हो गए हैं परेशान? लंबे समय तक स्टोर और फ्रेश रखने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू देसी नुस्खे!

Tips To Store Wheat Flour: बरसात के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि गेहूं के आटे में छोटे-छोटे कीड़े या घुन लग जाते हैं, जिससे सारा आटा खराब हो जाता है. आटा फेंकने तक की नौबत आ जाती है. अगर आप भी आटे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं. बहुत ही आसान और घरेलू तरीकों से लंबे समय तक के लिए आप इसको ठीक कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



आटे को घुन लगने से कैसे बचाएं?

1. तेज पत्ता

अगर आप आटे को कीड़े और घुन से बचाना चाहते हैं, तो आप तेज पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं ये खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ इस चीज में भी मददगार होता है.



2. साबुत लौंग

आटे को लंबे समय तक के लिए स्टोर और फ्रेश रखना चाहते हैं, तो आप डिब्बे में साबुत लौंग को डाल सकते हैं ये आपके लिए मददगार साबित होगा. इसको आप हमेशा के लिए रख सकते हैं.



3. सूखी नीम की पत्तियां

नीम आपकी हेल्थ से लेकर और भी कई चीजों को सेव करने के लिए मददगार साबित होता है. सूखी नीम की पत्तियों को आप आटे के डिब्बे में रख सकते हैं, इससे कीड़े और घुन से आप आटे को बचा सकते हैं.



4. खड़ा नमक

अगर आप आटे में लगे कीड़े और घुन से परेशान हो गए हैं और स्टोर और फ्रेश लंबे समय तक के लिए करना चाहते हैं, तो आप छोटी सी पोटली में खड़ा नमक डालकर आटे के डिब्बे में डाल सकते हैं.



5. लहसुन की कलियां बिना छिलका

आटे में लगे कीड़े और घुन को हटाना चाहते हैं और आटे को फ्रेश रखना चाहते हैं, तो आप लहसुन की कलियां बिना छिलका को आप आटे के डिब्बें में डाल सकते हैं. आपको ये तरीका जरूर अपनाना चाहिए.