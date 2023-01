Anushka Sharma जैसे पतले होंठ पाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, जल्द मिलेगी Sharp Lips

How To Get Sharp Lips: खूबसूरत और पतले होंठ की चाहत भला किस लड़की की नहीं होती, उनकी ओवरऑल फेस ब्यूटी में में लिप्स का काफी अहम रोल होता है. होंठों का आकार नेचुरल होता है. लेकिन अगर आपके होंठ थोड़े मोटे हैं तो उन्हें हल्का शार्प बनाया जा सकता है. जब पतले होंठों की बात आती है तो हर किसी के जेहन में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) का नाम आता है. अगर आपको भी उनकी तरह पतले होंठ चाहिए तो कुछ आसान तरकीब अपना सकती है.

होंठों को पतला कैसे बनाएं?

लिप एक्सरसाइज

आपने अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज करती होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि लिप को शार्प करने के लिए भी एक्सरसाइज की जा सकती है. ऐसे में फेशियल योग काफी कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप दोनों होंठों को एक साथ प्रेस करके रखें और 20 सेकेंड के लिए होल्ड करें. अब थोड़ी स्माइल करें फिर होंठों को दोबारा मिला लें. अब लिप्स के किनारों को ऊपर उठाने की कोशिश करें. इस फेशियल योग को कई बार दोहराएं, रेगुलर ऐसा करेंगे तो लिप थोड़े शार्प हो जाएंगे

शिया बटर लगाएं

शिया बटर का इस्तेमाल आप होठों को मॉइश्चराइज और पलता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी आपके काफी काम आ सकता है. इन ऑयल को रेगुलर अपने लिप्स पर लगाएं.

स्क्रब करें

कई बार डेड स्किन जमने के कारण होंठ बड़े और मोटे नजर आने लगते है. इसके लिए आपको स्क्रब की मदद से डेड स्किन को निकालना होगा. हांलाकि ड्राई लिप्स से छुटकारा पाने के लिए कई और तरह के भी उपाय किए जा सकते है. ऐसे में आपके लिप्स में फर्क नजर आने लगेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं