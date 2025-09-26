दिखते ही नहीं है Eyelashes? इन 3 घरेलू नुस्खों से पाएं घनी और लंबी पलकें

How to get Thick Eyelashes: हर लड़की सुंदर दिखने के लिए लंबी और घनी पलकें चाहती हैं. लेकिन कई लोगों की ये शिकायत होती हैं कि उनकी पलकें बहुत पतली और छोटी है, जो बढ़ती ही नहीं हैं. ऐसे में वे अपनी पलकों को बढ़ाने के लिए महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन ये प्रोडक्ट्स स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और नेचुरल घरेलू उपाय बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपनी पलकों को बढ़ा सकती हैं.

अरंडी का तले

अरंडी का तले नेचुरल ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करता है. ऐसे में बालों की ग्रोथ के लिए ये बेहद फायदेमंद है. अरंडी का तेल में ओमेगा-6 फैटी एसिड और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो पलकों को मजबूत और लंबी बनाने में मदद करते हैं. इसे आप रात में सोने से पहले एक साफ ब्रश या कॉटन बड से पलकों पर हल्का सा लगा लें. इस बात का ध्यान रखें से आंखों से ये न जाए. इसके बाद सुबह गुनगुना पानी से इसे धो लें. हफ्ते में 4 से 5 बार इसे करने से आपको फायदा हो सकता है.

नारियल तेल

बालों की ग्रोथ के लिए नारियल तेल भी फायदेमंद है. इसमें एंटी-बैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं, जो पलकों को झड़ने से रोकते हैं और उन्हें पोषण देते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए एक बूंद नारियल तेल लें और उंगलियों की मदद से पलकों पर हल्के हाथों से लगाएं. इसके बाद इसे रातभर लगा रहने दें और सुबह चेहरे को धो लें. रोजाना इसके इस्तेमाल से आपको फायदा हो सकता है.

एलोवेरा जेल

एलोवेरा एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है. इसमें ऐसे एंजाइम्स और विटामिन E पाए जाते हैं, जो पलकों को बढ़ाने में मददगार होते हैं. यह पलकों को मुलायम और घना बनाने में मदद करता है. ऐसे में ताजे एलोवेरा जेल को पलकों को लगाएं. इसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें. इसे हफ्ते में 3 से 4 इस्तेमाल से फायदा हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.