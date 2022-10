Arm Fat: बांहों पर जमने लगा है फैट? टोन्ड आर्म्स पाने के लिए करें ये बच्चों वाले काम

Way To Get Toned Arms: हम अक्सर पेट और कमर की चर्बी कम करने की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के ओवरऑल शेप को खराब कर देता है, लेकिन अक्सर लोगों का ध्यान हमारी बांहो पर जमे फैट पर नहीं पड़ता. चूंकि मौजूदा दोर में मशीन से काम कम लिया जाता है, इसलिए बाहों की एक्सरसाइज भी उतनी नहीं हो पाती यही वजह है कि इसमें फैट जमने लगता है. खासकर जो लोग स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं उनके मोटे बाजू खुसकर सामने नजर आने लगते हैं. लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं हम आज ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप आर्म्स टोन कर सकेंगे, ये एक्सरसाइज बच्चों का खेल है, जो कोई भी कर सकता है.

इन बच्चों वाले खेल के जरिए कम करें आर्म फैट

1. फिजिकल ट्रेनिंग

स्कूल के दिनों में जब फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था, तब आपने पीटी जरूर की होगी. उन दिनों को याद करते हुए आप घर में ही फिजिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं. इसके लिए आप चाहें तो किसी ट्रेनर की मदद ले सकते है. खासकर 100 दफा साइड जंप करेंगे बाहों में जमी चर्बी धीरे-धीरे कम हो जाएगी.

2. पतंग उड़ाना

भारत में पतंग उड़ाने के शौकीनों की कमी नहीं बचपन में किया जाने वाला ये मनोरंजन उम्र बढ़ने पर भी बरकरार रह सकता है. ये न सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक शानदार जरिया है, बल्कि इससे आपके पूरे शरीर की बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाएगी और दिमाग भी एक्टिव रहेगा. चूंकि पतंग उड़ाने के दौरान हम ढोर को कई बार खींचते हैं, तो ऐसे में बाहों का फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है.

3. रस्सी कूदना

जब आप छोटे होंगे तो रस्सी जरूर कूदा होगा, बचपन की इस हैबिट को आपको दोहराना है. इससे आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट हो जाते हैं. चूंकि इसमें पैरों के साथ हाथों का भी मूवमेंट ज्यादा होता है, इसलिए आर्म के फैट को कम करने में काफी मदद मिलती है. इस एक्सरसाइज की मदद से आप ओवरऑल बॉडी वेट को भी कम कर सकते हैं. दिन में कुछ मिनट स्किपिंग के लिए जरूर निकालें.

