बालकनी को स्टाइलिश और खूबसूरत सा लुक देने के लिए अपनाएं ये मेकओवर आइडियाज!

Balcony Stylish And Modern Ideas:  बालकनी घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बेहद ही खास जगह मानी जाती है अगर आप बालकनी को खूबसूरत और सुकूनभरी बनाना चाहते हैं, तो आपको आइडिया बताते हैं

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:34 PM IST
Balcony Stylish And Modern Ideas:  घर की बालकनी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सुकूनभरी जगह मानी जाती है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए लोग काफी कुछ करते हैं. बालकनी को सजाकर रखने से आपके घर की खूबसूरती भी काफी ज्यादा निखरकर आती है. अधिकतर लोग बालकनी को कुछ ना कुछ रखने की जगह बना देते हैं, जिस वजह से खूबसूरती ढल जाती है.  बालकनी को खूबसूरत रखना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है. अगर आप भी अपनी घर की बालकनी को खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, तो आपको कुछ बालकनी के मेकओवर आइडियाज देते हैं.
 

बालकनी को स्टाइलिश और खूबसूरत सा लुक कैसे दें?

 

1. वर्टिकल सजावट 

अगर आप बालकनी को स्टाइलिश और खूबसूरत का लुक देना चाहते हैं, तो आप वर्टिकल सजावट को कर सकते हैं. बालकनी को बड़ा दिखाने में मदद करेगा.  हैंगिंग पॉट्स से लेकर वॉल प्लांटर्स  तक को सजा सकते हैं.
 

2. वुडन या ग्लास टाइल्स

अगर आप अपनी बालकनी को स्टाइलिश टच देना चाहते हैं, तो आप वुडन या ग्लास टाइल्स को फ्लोर पर लगा सकते हैं, ऐसा करने से बालकनी का फ्लोर गंदा अधिक नहीं होगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा.
 

3. वॉल आर्ट

अगर आप अपनी बालकनी को खूबसूरत लुक देना चाहते हैं, तो आप वॉल आर्ट को भी कर सकते हैं. बालकनी की दीवारों पर  शानदार पेंटिंग को बनवा सकते हैं, जिससे आपकी बालकनी अट्रैक्टिव लगे.
 

4. लाइट्स 

अगर आप अपनी बालकनी को अट्रैक्टिव टच देना चाहते हैं, तो आप पुरानी कांच की बोतलों से लाइट्स को बनाकर लगा सकते हैं, ये आपकी बालकनी को एक स्टाइलिश टच और रात में खूबसूरत लुक के लिए बहुत जरूरी है.

 

5.  हरे-भरे पत्ते

बालकनी में जब तक गमले ना हो जब तक खूबसूरती नहीं आती है. अगर आप बालकनी को अट्रैक्टिव और खूबसूरत लुक देना चाहते हैं, तो आप अलग-अलग तरह के गमलों को भी रख सकते हैं.

