ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री खीरा खाना चाहते हैं आप, तो घर की बालकनी में ऐसे उगाएं ये सब्जी

घर की बालकनी में खीरा उगाना न सिर्फ आसान है, बल्कि ताजी और ऑर्गेनिक सब्जी पाने का बेहतरीन तरीका भी है. थोड़ी देखभाल और सही धूप-पानी के साथ आप पूरे सीजन में ताजे खीरे का लुत्फ उठा सकते हैं.
How To Grow Cucumber in Balcony: आजकल लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए घर पर ही सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं. ताजगी और बिना केमिकल वाली सब्जियां खाने से सेहत भी अच्छी रहती है और स्वाद भी लाजवाब मिलता है. खीरा (Cucumber) ऐसी ही एक सब्जी है जिसे सलाद, रायता और स्नैक्स में रोजाना इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपके पास घर में छोटी सी बालकनी है, तो वहां आसानी से खीरा उगाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसका आसान तरीका.
बालकनी में खीरे उगाने का तरीका
1. सही गमला और मिट्टी का चुनाव
खीरे के पौधों को फैलने और बेल चढ़ने के लिए जगह चाहिए. इसके लिए 12-14 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग चुनें. मिट्टी की तैयारी करते समय उसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% कम्पोस्ट और 20% रेत या कोकोपीट मिलाएं. ये मिक्चर मिट्टी को हल्का और न्यूट्रीशनल बनाएगा.
2. बीज बोने का तरीका
खीरे के बीज आपको किसी भी नर्सरी या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे. बीज को बोने से पहले कुछ घंटों तक पानी में भिगो दें. फिर तैयार मिट्टी में 1-2 इंच गहराई पर बीज डालकर हल्की मिट्टी से ढक दें. हर गमले में 2-3 बीज बोना पर्याप्त होगा.
3. पानी और धूप की जरूरत
खीरे का पौधा नमी पसंद करता है, लेकिन ज्यादा पानी से जड़ें सड़ सकती हैं. इसलिए मिट्टी को हल्का गीला रखें और रोजाना सुबह या शाम पानी दें. पौधों को कम से कम 5-6 घंटे सीधी धूप मिलनी चाहिए. अगर बालकनी में धूप कम आती है तो पौधों को ज्यादा रोशनी वाली जगह रखें.
4. सपोर्ट और केयर
खीरे की बेल बढ़ने पर उसे सहारा देने की जरूरत पड़ती है. आप गमले में लकड़ी की छड़ी, जाली या ट्रेलिस लगाकर बेल को ऊपर चढ़ा सकते हैं. इससे फल सीधा और साफ उगेगा. समय-समय पर सूखे पत्तों को हटा दें और हर 15 दिन में लिक्विड खाद या गोबर की खाद डालें.
5. फसल कब लें?
बीज बोने के करीब 45-50 दिनों बाद खीरे को तोड़ना शुरू हो जाता है. जब खीरे का साइज मीडियम हो जाए और छिलका चमकदार दिखे, तो उसे तोड़ लें. ज्यादा वक्त तक लगे रहने पर खीरे का स्वाद कड़वा हो सकता है.