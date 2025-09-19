घर के गमले में आसानी से उगाए ये इम्यूनिटी बूस्टर, इस तरीके से करें देखभाल
घर के गमले में आसानी से उगाए ये इम्यूनिटी बूस्टर, इस तरीके से करें देखभाल

Giloy Gardening Tips: गिलोय को आयुर्वेद में अमृत बेल कहा गया है. ये सर्दी-खांसी, बुखार, डायबिटीज और पाचन से जुड़ी परेशानियों में में काफी फायदेमंद माना जाता है. अच्छी बात ये है कि इस चमत्कारी पौधे को आप अपने घर में भी आसानी से उगा सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप आसानी से घर पर गमले में गिलोय का पौधा उगा सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:53 AM IST
How To Grow Giloy At Home: कई लोगों को घर में गार्डनिंग करने का बेहद ही ज्यादा शौक है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर पर ही तरह-तरह के पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना बेहद ही पसंद है. बदलते मौसम के बीच आजकल तेजी से लोगों के बीच वायरल फैल रहा है. ऐसे में आयुर्वेद की भाषा में अमृतबेल कहा जाने वाला गिलोय इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी मददगार साबित हो सकता है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर पर ही गिलोय का पौधा उगा सकते हैं.

लो मेंटेनेंस
गिलोय की मांग कोरोना काल के बाद लोगों के बीच काफी तेजी से बढ़ी है. बहुत से लोग अब खेत में नहीं घर की बालकनी और गमले में भी गिलोय का पौधा उगा सकते हैं. गिलोय को गमले, घर के आंगन और पुराने डिब्बे या ड्राम में मिट्टी भर कर भी उगाया जा सकता है. इसके लिए किसी महंगे खाद या मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है.

सही मिट्टी है जरूरी
एक मिट्टी के गमले में नीचे की ओर से 4 से 5 छेद कर दें और इसमें मिट्टी भर दें. आप चाहें तो आप 60% सामान्य मिट्टी, 30% रेत और 10% गोबर की खाद मिला कर मिट्टी तैयार कर सकते हैं. इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर के गमले में भर दें. मिट्टी में रेत मिलाने से ये पौधे में मौजूद अतिरिक्त पानी निकालने में काफी मददगार साबित होता है.

कैसे लगाएं
अब आप गिलोय का डंठल लें और ध्यान रहे कि उसमें कम से कम 2 से 4 नोड जरूर होने चाहिए. ध्यान रहे की गिलोय की डंठल को मिट्टी के 2 से 3 इंच नीचे लगाएं और एक नोड मिट्टी के नीचे जरूर हो. गिलोय की डंठल लगाने के बाद इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल दें.

ग्रोथ
गिलोय लगे हुए गमले की सीधे धूप में ना रखें. कोशिश करें कि गमला धूप से दूर पर रोशनी के काफी करीब हो. जब गिलोय में हरी पत्तियां आने लग जाए तो आप इसे हर रोज 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं. आप चाहें तो आप हर 6 महीने में गिलोय के पौधे में खाद डाल सकते हैं. ऐसा करने से पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी होगी.

फायदेमंद
आयुर्वेद में गिलोय को बेहद ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. रोजाना इसके सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और सर्दी-खांसी, बुखार, वायरल, और पाचन से जुड़ी दिक्कतों का सामना ना के बराबर करना पड़ता है. रोजाना सुबह गिलोय का काढ़ा पीने से कब्ज में भी काफी फायदा मिलता है.

 

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

giloy plant at homegiloy immunity booster

