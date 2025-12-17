Home Gardening: घर की बालकनी में उगाएं अंगूर की बेल, सिर्फ 2 महीने में लगने लगेंगे फल! जानें पूरा प्रोसेस

Advertisement
How to Grow Grapes at Home: अगर आप अपने घर की बालकनी या छत पर अंगूर की बेल लगाना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. इस खबर में हम आपको उपजाऊ मिट्टी, प्रूनिंग, धूप और पानी संतुलन के बारे में सही जानकारी देंगे. चलिए जानते हैं घर पर अंगूर की बेल कैसे लगाएं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:47 PM IST
How to Grow Grapes at Home: अंगूर हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है. ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काफी मदद करता है. अंगूर में विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं. जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों से बचाने का काम करते हैं. अगर आप अपने घर पर ही अंगूर की बेल लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं. चलिए जानते हैं घर की छत या बालकनी में अंगूर कैसे उगाएं.

गमले में कैसे लगाएं अंगूर?
गार्डनिंग एक्सपर्ट की माने तो अंगूर की बेल लगाने के लिए आप सबसे पहले बड़ा और गहरा गमला चुनें. बढ़े गमले में अंगूर की जड़ें अच्छे से फैल जाती हैं. गमले में पानी की निकासी के लिए तली में एक छोटा सा छेद होना जरूरी है. अब आप गमले में मिट्टी भरें और उसमें थोड़ी से खाद मिलाएं. अब बारी है बीज बोने की, लेकिन ध्यान रखें कि बीज बोने से पहले कुछ घंटे उसे पानी में भिगोकर रख देना चाहिए, ताकि बीज की बाहरी परत सॉफ्ट हो जाए और मिट्टी में ये बीज जल्दी अंकुरित हो सके.

अंगूर का बीज कैसे उगाएं?
अब बाप बीज लगाने के लिए गमले में 1 से 2 इंच मिट्टी में बीज को रखें और मिट्टी से ढक दें. इसके बाद आप नमी के लिए मिट्टी पर थोड़ा सा पानी छिड़कें. पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी से बीज सड़ सकते हैं. आप देखेंगे की कुछ दिन बार बीज अंकुरित हो जाएंगे और अंगूर की बेल मिट्टी से बाहर आने लगेगी.

रेगुलर प्रूनिंग करने के फायदे
पौधे की छंटाई नियमित रूप से जरूरी है. रेगुलर प्रूनिंग से पौधे में हवा का फ्लो बेहतर होता है और कीटों और फंगस का रिस्क भी कम हो सकता है. इसके अलावा अंगूर की बेल को धूप की काफी आवश्यकता होती है. अंगूर को रोजाना 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है इसलिए अंगूर के पौधे को ऐसी जगह रखें जहां पर दिन में सूरज की सीधी किरणें पड़ती हों. इसके अलावा अगर हम फलों की टाइमिंग की बात करें तो 2 से ढाई महीने के बीच अंगूर आने शुरू हो जाते हैं.
यह भी पढ़ें: इस वजह से नहीं बढ़ता अमरूद का पेड़, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

 

किन बातों का रखें ध्यान?
अंगूर की बेल लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है. अगर आप बालकनी या गमले में अंगूर की बेल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कीट नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें. अंगूर की बेल को कीट से बचाने के लिए आप नीम के तेल का यूज कर सकते हैं. कीट को अंगूर की बेल को बचाने के लिए और भी कई आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं. जैसे आप बेल पर पानी की तेज धार डालकर भी कीट को हटा सकते हैं. ऐसे करने से कीट पानी के साथ बहकर गिर जाते हैं. इसके अलावा आप लहसुन और लाल मिर्च का घोल बना सकते हैं. कीट को भगाने के लिए आप लाल मिर्च और लहसुन को पीसकर पानी में मिलाएं और रात भर के लिए छोड़ दें. इसके बाद आप इस पानी को छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और पौधे पर स्प्रे करें. ये अंगूर के पौधे की सेहत को बेहतर बनाए रखने में काफी मददगार हो सकता है और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

