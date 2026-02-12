Advertisement
घर पर आसानी से उगा लें लेमन ग्रास, इस तरह लगाएं गमले में पौधा

घर पर आसानी से उगा लें लेमन ग्रास, इस तरह लगाएं गमले में पौधा

How To Grow Lemongrass Plant: लेमनग्रास खुशबूदार पौधा है इसे आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं. आइए स्टेप बाए स्टेप जानते हैं लेमनग्रास पौधा उगाने का तरीका. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:13 PM IST
घर पर आसानी से उगा लें लेमन ग्रास, इस तरह लगाएं गमले में पौधा

How To Grow Lemongrass Plant: लेमनग्रास खुशबूदार पौधा है. लेमनग्रास का इस्तेमाल चाय, काढ़ा, खाना पकाने और आयुर्वेदिक दवाई में किया जाता है. आप घर पर आसानी से लेमनग्रास उगा सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर लेमनग्रास कैसे उगाएं. 

लेमनग्रास का पौधा कैसे लगाएं 
लेमनग्रास की जड़ै फैलती हैं इसलिए गमला बड़ा लें. गमला कम से कम 10 से 12 इंच गहरा और चौड़ा होना चाहिए. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद होना चाहिए. ताकि पानी जमा ना हो वहीं जड़ें सड़ें नहीं. लेमनग्रास के लिए उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए. बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और रेत मिलाएं. खाद से पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे. 

गमला तैयार करें 
लेमनग्रास के पौधे को बीज से भी लगा सकते हैं. लेकिन सबसे आसान तरीका इसे डंठल लगाने से हैं. बाजार से ताजा लेमनग्रास लें और डंठल के निचले हिस्से को कुछ दिनों तक पानी में रखें. जब जड़ें निकल आएं, तो इसे गमले की मिट्टी में 2 से 3 इंच गहरी मिट्टी में लगाएं. 

5 से 6 घंटे की धूप 
लेमनग्रास को 5 से 6 घंटे धूप की जरूरत होती है. गमले को एसी जगह पर रखें जहां पर धूप आती है. मिट्टी में ज्यादा पानी ना डालें, हफ्ते में 2 से 3 बार पानी डालें. हर 15 से 20 दिन में गोबर की खाद को मिट्टी में डालें. सूखी और पीली पत्तियों को रोजाना काटें इससे पौधे में नई ग्रोथ होगी, पौधा घना होगा. लेमनग्रास की पत्तियां लगाने 2 से 3 महीने बाद पौधा तैयार हो जाता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से पत्तियां काट सकते हैं.  

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

lifestylegardening

